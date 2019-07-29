В Мурманской области строят три детских сада, стадион и ФОК

С недавних пор в Заполярье работает новый министр строительства. Напомним, на смену ушедшему в отставку по состоянию здоровья Леониду Кану врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис пригласил Максима Рудя, некогда руководившего Фондом капитального ремонта в Севастополе. Правда, глава минстроя в регионе новый, а проблемы прежние. На сегодняшнем оперативном совещании Максим Руль доложил, какими темпами ведутся стройки на Кольском полуострове.

- В этом году в рамках национальных проектов планируется завершить строительство семи объектов на общую сумму 991 миллион рублей, - сообщил Максим Рудь. – Степень готовности у всех разная.

Грунт гуляет

Итак, по нацпроекту «Демография» в регионе возведут сразу три детских сада: в Североморске, Полярном и Печенге. Правда, проблем на объекте нет разве что в Североморске, где дошкольное учреждение готово на 65% и вовсю идет закупка мебели и оборудования.

- В Печенге работы выполнены лишь на 32%. Одна из причин задержки – близость к стройплощадке угольной котельной и необходимость устройства санитарно-защитной зоны согласно новым требованиям законодательства. Работа уже ведется, - рассказал о нюансах глава регионального минстроя. – В Полярном же и вовсе на стройке детского сада есть серьезные трудности. Для качественного выполнения проекта требуется укрепление заболоченного грунта.

Администрация ЗАТО Александровск уже не раз направляла подрядчику предписания увеличить количество рабочих на объекте, но ситуация не меняется.

- Невыполнение работ по нацпроектам – это очень серьезно! История «нас подвел подрядчик» не существует – ситуацию надо исправлять всеми законными способами, - подстегнул министерство врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Нет людей и материалов

Помимо дошкольных учреждений в Заполярье появится и два спортивных объекта: в Мурманске – межшкольный стадион, а в Полярных Зорях – физкультурно-оздоровительный комплекс.

- На первом объекте все работы идут по графику. Сейчас в проектной документации по рекомендации комитета спорта мы меняем некоторые технические решения, а также вносим изменения для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Тем не менее, на этой недели приедут специалисты, которые будут заниматься укладкой резинового покрытия, - отметил Максим Рудь.

К слову, с ФОКом в Полярных Зорях ситуация менее оптимистичная. Несмотря на то, что само здание уже готово и, казалось бы, остались некоторые штрихи, строители вполне могут не успеть до конца года сдать важный объект.

- Уже сейчас есть отставание от графика. Подрядчик ссылается на недостаточное количество специалистов, закупленного материала и прежние проблемы, которые уже давно решены. Именно по этим причинам они никак не могут приступить к укладке асфальта и установке теплопункта, - объясняет министра.

В связи с этим вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора даже ездил в город атомщиков, где встречался с генеральным директором подрядной организации, прилетевшим на встречу специально из Архангельска. Евгений Викторович пообещал Андрею Чибису, что через две недели все риски по этому объекту будут сняты.

Держим руку на пульсе

Куда радужнее картина по национальному проекту «Культура», в рамках которого вот уже два года ведется реконструкция бывшего Дома офицеров. Напомним, планируется, что именно в это здание переедет Мурманский областной театр кукол. И, судя по докладу главы минстроя, свет в конце тоннеля уже виден.

- Сейчас в будущем театре кукол ведутся отделочные работы. Также завершился конкурс по выбору подрядчика на благоустройства территории возле храма Мельпомены. В этом году он уже примет первых зрителей, - заверил Максим Рудь.

Что ж очень хочется верить, что строители не подведут. Однако Андрей Чибис попросил своего подчиненного держать руку на пульсе и других строек. Особое беспокойство у главы региона вызывает порядком затянувшаяся реконструкция Мурманского областного драматического театра.

- Этот большой проект нужно завершить к июлю 2020 года, отрезал Чибис.