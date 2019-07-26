На пост главы Мурманской области осталось шесть кандидатов

24 июля стал последним днем, когда выдвинутые кандидаты на пост губернатора Мурманской области могли подать документы в территориальную избирательную комиссию для регистрации.

Напомним, желающих баллотироваться было 15 человек, однако во второй этап прошли только шестеро: Виталий Измайлов от «Гражданской платформы» (он на момент подготовки материала был единственным уже зарегистрированным кандидатом), Геннадий Тупикин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Андрей Чибис от «Единой России», Михаил Антропов от КПРФ, Максим Белов от ЛДПР и Василий Буров от «Справедливой России». Таким образом, с дистанции сошли индивидуальный предприниматель Максим Кириленко, Михаил Сухотин от партии «Альянс зеленых» бывший депутат Совета депутатов Мурманска Сергей Габриелян и самовыдвиженцы Николай Дмитренко, Михаил Зуб, Кариб Гаджимагомедов, Дмитрий Еминцев и Максим Соколов.

Претенденты на пост главы региона также представляют своих кандидатов в Совет Федерации от Мурманской области. Так, Андрей Чибис хотел бы видеть в своей команде Константина Долгова, Алексея Максимчука, Марину Калмыкову.

Виталий Измайлов представил в качестве потенциальных сенаторов пенсионерку Елену Астапкович, советника генерального директора "Мурманэнергосбыта" Евгения Магомаева, заместителя генерального директора частной охранной организации «Охрана-сервис» Милорава Зурико.

Михаил Антопов готов работать с бывшим губернатором Заполярья Юрием Евдокимовым, бывший глава Мурманской областной Думы Павел Сажинов и лидер коммунистов Мурманска Юрий Ваталин.

Представитель ЛДПР и депутат Мурманской областной Думы Максим Белов успешно подал документы в избирком.

- 23 июля - окончание очередного этапа, прохождение муниципального фильтра. Как кандидат в губернаторы, получил 39 подписей в свою поддержку от депутатов органов местного самоуправления со всей Мурманской области, - сообщил кандидат ЛДПР.

Его кандидаты в сенаторы Совета Федерации общественный деятель и автор многих проектов в городе Дмитрий Боровков, сотрудник «Нашего радио» и знаток интеллектуальных игр - президент мурманского клуба «Полярная сова» Максим Кукушкин, координатор Мурманского отделения ЛДПР Владимир Антоненко .

Представитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Василий Буров также представил трех претендентов в члены Совета Федерации. Первым в списке значится лидер партии «Справедливая Россия» в Мурманской области Александр Макаревич, далее идут военный пенсионер Владимир Соколов и журналист Елизавета Хрусталева.

Кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Геннадий Тупикин хотел бы видеть в Совете Федерации Николая Дмитренко, председателя правления Мурманской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», Андрея Горельцева, заместителя директора по общим вопросам «Мурманской горэлектросети», Дмитрия Чебыкина, генерального директора Мурманской областной электросетевой компании.

Напомним, единый день голосования состоится 8 сентября.