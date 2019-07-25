Два студента хотели забрать в Мурманске чужие миллионы

Двух 20-летних белгородских студентов Евгения и Валерия (имена изменены) мало что объединяло. Один учился в строительном колледже и не имел проблем с законом, второй – в аграрном университете и в несовершеннолетнем возрасте привлекался по краже. А вот что парней объединило, так это жажда легких денег. За ними они поехали на Крайний Север. Но не работать и получать полярки, как это делали романтики советских лет, а чтобы провернуть преступную схему.

И Женя, и Валера должны были сыграть роль наследников и вытянуть деньги с банковских счетов умерших вкладчиков, за которыми не пришли родственники. Так, в сентябре 2013 года умер 90-летний мурманчанин, на шести счетах которого лежало в общей сложности 1,8 миллиона рублей. А в январе 2016 года не стало 78-летнего северянина, который на трех счетах держал 2,2 миллиона рублей. Оба дедушки не были предпринимателями или крутыми шишками - просто умели копить и откладывать деньги на черный день. Это имущество было вымороченным, т. е. наследников не оказалось, и деньги принадлежали государству.

Но о миллионах узнали посторонние лица. Кто именно и как, сейчас устанавливает следствие. Назовем его Мистер Икс. Он придумал схему, как забрать деньги. Для этого ему и понадобились белгородские студенты – они должны были прийти в банк и представиться наследниками умерших дедушек, якобы только сейчас узнали о наследстве, оформили документы и готовы стать миллионерами. Жене и Валере пообещали вознаграждение, правда, не очень большое – около 100 тысяч рублей каждому. Друг о друге парни даже не знали - Мистер икс не делился лишней информацией.

Для конспирации парни пошли в разные отделения банка, хотя те оба расположены в Октябрьском округе Мурманска. Зато в один день – 5 декабря прошлого года. Женя оказался менее везучим. Сотруднику банка он дал подложное свидетельство о праве на наследство по закону, но тот засомневался в подлинности документа.

- Свидетельство, которое он предъявил, тоже было подделкой, но хорошего качества. Однако сотрудника банка смутило, что документ был оформлен как повторный, т. е. был утерян и выдан снова. У молодого человека спросили, кто ему выдал его. Тот ответил, что суд, хотя такими делами занимается нотариус. Сотрудники банка позвонили нотариусу, чья подпись и печать стояли на документе. Та сообщила, что не выдавала свидетельство, - рассказала старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Анжелика Черногубова.

После этого в банк вызвали полицию. Женю задержали на месте.

А в это время Валера тоже пытался получить деньги. Ему повезло больше – документы сразу не заставили усомниться в их подлинности. Была проведена банковская операция по перечислению денежных средств. Но после сотрудники все-таки решили проверить все еще раз и со второй попытки обнаружили подвох. И операцию отменили.

Когда стало известно, что Женю задержали, Мистер икс позвонил Валере и сказал, чтобы тот срочно убегал из Мурманска. Парень решил, что рисковать не будет, и через сервис попутчиков нашел машину до Санкт-Петербурга. Правда, спрятаться не удалось – студента задержали.

Суд уже огласил приговор молодым людям. Женя получил 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Валера - 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

А вот по Мистеру иксу дело выделено в отдельное производство, и обстоятельства его хитрой схемы выясняются.