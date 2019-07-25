Россельхознадзор информирует о прекращении осуществления государственного ветеринарного надзора в МАПП «Вяртсиля»

Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу информирует: с 5 июля 2019 года до 1 января 2022 года в МАПП «Вяртсиля» (Сортавальский район) не будет осуществляться государственный ветеринарный надзор.

Такие изменения в работе пропускного пункта произошли в связи с вступлением в силу с 5 июля 2019 года постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 692 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 501 и признании утратившим силу пункта 5 изменений, которые вносятся в правила осуществления государственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2012 года № 519».

Ветеринарный контроль не будет производиться:

- в отношении товаров, включенных в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №317;

- в отношении подконтрольных товаров, ввозимых физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд.

Проведение ветеринарного надзора в отношении грузов в местах таможенного оформления, расположенных вне пункта пропуска, будет осуществляться сотрудниками ветеринарного надзора Управления по адресу: г. Сортавала, ул. Чкалова д.3, каб.34. Режим работы: ежедневно с 9-00 до 18-00 (с перерывом на обед с 13.00 час. до 14.00 час.). По указанному адресу граждане, планирующие выезжать за пределы Российской Федерации с домашними животными, могут оформить ветеринарные сопроводительные документы на вывозимых животных.

Ветеринарный контроль не будет производиться: - в отношении товаров, включенных в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №317; - в отношении подконтрольных товаров, ввозимых физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд.

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и ненецкому автономному округу