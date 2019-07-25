2019-07-25T13:54:06+03:00
Карелия

Внимание владельцам животных!

Что делать, если лекарственный препарат для ветеринарного применения вызвал нежелательную реакцию или побочные действия
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ветеринарные аптеки и зоомагазины, которые реализуют лекарственные препараты для ветеринарного применения, должны иметь лицензию на осуществление фармацевтической деятельности.ветеринарные аптеки и зоомагазины, которые реализуют лекарственные препараты для ветеринарного применения, должны иметь лицензию на осуществление фармацевтической деятельности.
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Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу информирует владельцев домашних животных.

В случае, если лекарственный препарат для ветеринарного применения вызвал нежелательную реакцию или побочные действия, вы можете проинформировать об этом Управление с целью последующего принятия мер.

В обращении необходимо сообщить наименование препарата (международное непатентованное и торговое), наименование и адрес производителя и продавца, серию, дату производства препарата, способ введения, вид неблагоприятной реакции с ее описанием и исходом. Кроме того, требуется предоставить информацию о виде, возрасте, поле животного, о его лечении, а также данные об отправителе обращения и месте выявления нежелательной реакции (город, населенный пункт, в случае, если побочные действия препарата были обнаружены специалистами в организации - название учреждения и контактные данные).

Направить обращение можно в Управление по адресам: г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д.22, тел. 8 (8142) 56-60-20, эл. почта rsn10vet@yandex.ru.

Подать заявление можно и на официальном сайте Управления. На центральной странице сайта для удобства расположена красная кнопка «Сообщить о нежелательной реакции при применении ветеринарного лекарственного препарата». Также вы можете воспользоваться разделом «Интернет-приемная», предоставив информацию в соответствии с формой для обращения.

Кроме того, обращаем, внимание, что ветеринарные аптеки и зоомагазины, которые реализуют лекарственные препараты для ветеринарного применения, должны иметь лицензию на осуществление фармацевтической деятельности и соблюдать порядок розничной торговли лекарственными препаратами. В случае если вы приобрели препарат ненадлежащего качества или владеете информацией о нарушении законодательства РФ в области обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, обращайтесь в Управление, по возможности предоставив все необходимые данные, подтверждающие факт нарушения закона. Если вы приобрели лекарство – это должно быть само средство в упаковке с чеком. Сомнения может вызвать недостаточная квалификация продавца (по закону, он должен иметь ветеринарное или фармацевтическое образование), а также беспорядок и отсутствие маркировок на полках, отсутствие термометров и гигрометров, несоблюдение условий хранения препаратов, указанных в инструкции. Информацию о таких фактах можно предоставить в письменном виде (описательно) или дополнить фотографиями.

Здоровье ваших питомцев – в ваших руках!

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и ненецкому автономному округу

ИСТОЧНИК KP.RU

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