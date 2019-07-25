«АвтоУраган» для безопасности на дорогах

В прошлом году 92% федеральных дорог Республики Карелия и Мурманской области удалось привести к нормативному состоянию. В двух регионах ФКУ Упрдор «Кола» отремонтировало 284 километра: работы велись в том числе на федеральной трассе Р-21 («Кола»). Как это повлияло на дорожную обстановку?

Казалось бы, ответственные за безопасность дорожного движения должны радоваться: в регионе стало одной прекрасной дорогой больше. Самые новые технологии, идеальное покрытие… Что еще нужно? Но у медали, как всегда, две стороны.

- На такой хорошей дороге у водителей появился соблазн превышать скорость. Как следствие, увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, - объясняет заместитель начальника ФКУ Упрдор «Кола» Юрий Полосин. - Поэтому возникла необходимость принимать профилактические меры. Одна из них - это установка камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Насколько это эффективная мера? И какое оборудование представлено на российском рынке? Ответить на эти вопросы мы попросили Генерального директора компании «Корда Групп» - одного из лидеров в области производства комплексов фиксации нарушений ПДД.

В правильных местах

В прошлом году «Корда Групп» установила более двадцати комплексов на федеральной трассе «Кола». Если говорить усредненно, то камеры появились через каждые 50 километров. Расставили их не абы как: место для установки определила Государственная инспекция безопасности дорожного движения.

- Это очень важно. Камеры должны стоять на аварийных участках, а не там, где дорога прямая и где ДТП никогда не происходят. Установка комплексов для максимизации количества нарушений недопустима! Основная задача комплексов - это снижение аварийности! - резонно замечает генеральный директор «Корда Групп» Александр Чижиков. - Особо хочу отметить, что наша компания не получает ни рубля со штрафов, зафиксированных нашими комплексами.

Генеральный директор компании "Корда Групп" Александр Чижиков.

По мнению Александра Чижикова, камеры фото- и видеофиксации - это действенная мера, которая дисциплинирует водителей.

- Когда появились камеры, стиль вождения многих автомобилистов изменился. В итоге на некоторых участках заметно снизилась аварийность, а смертельные ДТП перестали происходить вовсе, - продолжает генеральный директор «Корда Групп». - Конечно, не все водители довольны - кому охота платить штраф? Но в таких случаях я всегда говорю: «Не нарушайте, тогда никто вас и штрафовать не будет!».

Часть системы

Как отмечает Александр Чижиков, «Корда Групп» не просто производит комплексы, но и является системным интегратором. Если говорить простыми словами, то компания обеспечивает, чтобы комплексы фиксации ПДД органично вписались в систему обеспечения безопасности дорожного движения.

- Особо хотелось бы отметить, что мы как системный интегратор создаем работающую систему, состоящую из комплексов различных производителей, и интегрируем ее в ЦАФАП - центр автоматической фиксации административных правонарушений. Это подразделения ГИБДД, куда поступают фото- и видеоматериалы и которые непосредственно принимают решения о вынесении постановлений, - рассказывает генеральный директор «Корда Групп».

Почему это так важно? Как показывает практика, далеко не всем компаниям удается интегрировать комплексы в систему. Некоторые компании за огромные деньги устанавливают камеры, которые висят мертвым грузом и и служат разве что для устрашения…

Нарушители не уйдут

Обеспечить безопасность на дорогах Карелии и других регионов России помогает аппаратно-программный комплекс «АвтоУраган». Об особенностях ноу-хау рассказывает начальник технического отдела «Корда Групп» Александр Катков.

По его словам, АПК обладает целым рядом уникальных характеристик. Вот лишь некоторые из них: распознавание номерных знаков в светлое время суток с вероятностью 97%; автоматический розыск по базам данных; измерение скорости по видеокадрам до 350 км/ч (погрешность измерений ± 2 км/ч).

- Комплекс фиксирует не только превышение скорости, но и другие ПДД. Среди них - проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, выезд на «встречку» или тротуар, - говорит Александр Катков. - Кроме того, есть новый АПК «АвтоУраган-ВСМ2» с повышенными характеристиками. Его основные отличия от первого «АвтоУрагана» - межпроверочный интервал два года (вместо одного ранее) и измерение скорости на участке между двумя рубежами контроля (средняя скорость).

Тема для отдельного разговора, подчеркивает Александр Катков, - это контроль на перекрестках и нерегулируемых пешеходных переходах. Здесь «АвтоУраган» считается одним из лучших комплексов, у которого нет равных.

Выполнить нацпроект

Но лучше любых слов о пользе современных комплексов расскажут цифры и факты. По словам Александра Чижикова, один из самых масштабных проектов «Корда Групп» реализовала в Удмуртии. Еще в 2013 году в Ижевске оборудовали и поэтапно запустили в эксплуатацию тринадцать перекрестков и один рубеж скорость. За первый год количество аварий в городе снизилось на 10%, погибших - на 72,7%, а пострадавших - на 9,4%.

Кроме того, одновременно с уменьшением числа ДТП в бюджет Республики Удмуртия поступили 187 миллионов рублей, полученные от штрафных квитанций. В 2014 году этот показатель составил 500 миллионов.

- Мы работаем по всей стране: Дальний восток, Сибирь, Урал, Поволжье… Группировка комплексов - более трех тысяч, - добавляет генеральный директор «Корда Групп». - Уверены, что внедрение новых комплексов в очагах аварийности не только снизит количество и тяжесть последствий ДТП, но и поможет обеспечить выполнение национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

СКАЗАНО

«Мы осознаем, насколько важна для каждого человека безопасность его семьи, родных и близких. Именно поэтому мы создаем системы, которые дисциплинируют водителей, стимулируя их соблюдать правила дорожного движения во избежание негативных последствий их нарушения».

Александр ЧИЖИКОВ, генеральный директор компании «Корда Групп».

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Аппаратно-программный комплекс «АвтоУраган-ВСМ2» способен распознать 385 типов номерных знаков 59 стран мира.