2019-07-25T10:06:40+03:00
Общество

«АвтоУраган» для безопасности на дорогах

Как комплексы фиксации нарушений ПДД помогают обеспечить выполнение национального проекта «Безопасные и качественные дороги»
Михаил БОБРЫШЕВ
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Аппаратно-программный комплекс «АвтоУраган-ВСМ2» способен распознать 385 типов номерных знаков 59 стран мира.Аппаратно-программный комплекс «АвтоУраган-ВСМ2» способен распознать 385 типов номерных знаков 59 стран мира.
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В прошлом году 92% федеральных дорог Республики Карелия и Мурманской области удалось привести к нормативному состоянию. В двух регионах ФКУ Упрдор «Кола» отремонтировало 284 километра: работы велись в том числе на федеральной трассе Р-21 («Кола»). Как это повлияло на дорожную обстановку?

Казалось бы, ответственные за безопасность дорожного движения должны радоваться: в регионе стало одной прекрасной дорогой больше. Самые новые технологии, идеальное покрытие… Что еще нужно? Но у медали, как всегда, две стороны.

- На такой хорошей дороге у водителей появился соблазн превышать скорость. Как следствие, увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, - объясняет заместитель начальника ФКУ Упрдор «Кола» Юрий Полосин. - Поэтому возникла необходимость принимать профилактические меры. Одна из них - это установка камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Насколько это эффективная мера? И какое оборудование представлено на российском рынке? Ответить на эти вопросы мы попросили Генерального директора компании «Корда Групп» - одного из лидеров в области производства комплексов фиксации нарушений ПДД.

В правильных местах

В прошлом году «Корда Групп» установила более двадцати комплексов на федеральной трассе «Кола». Если говорить усредненно, то камеры появились через каждые 50 километров. Расставили их не абы как: место для установки определила Государственная инспекция безопасности дорожного движения.

- Это очень важно. Камеры должны стоять на аварийных участках, а не там, где дорога прямая и где ДТП никогда не происходят. Установка комплексов для максимизации количества нарушений недопустима! Основная задача комплексов - это снижение аварийности! - резонно замечает генеральный директор «Корда Групп» Александр Чижиков. - Особо хочу отметить, что наша компания не получает ни рубля со штрафов, зафиксированных нашими комплексами.

Генеральный директор компании "Корда Групп" Александр Чижиков.

Генеральный директор компании "Корда Групп" Александр Чижиков.

По мнению Александра Чижикова, камеры фото- и видеофиксации - это действенная мера, которая дисциплинирует водителей.

- Когда появились камеры, стиль вождения многих автомобилистов изменился. В итоге на некоторых участках заметно снизилась аварийность, а смертельные ДТП перестали происходить вовсе, - продолжает генеральный директор «Корда Групп». - Конечно, не все водители довольны - кому охота платить штраф? Но в таких случаях я всегда говорю: «Не нарушайте, тогда никто вас и штрафовать не будет!».

Часть системы

Как отмечает Александр Чижиков, «Корда Групп» не просто производит комплексы, но и является системным интегратором. Если говорить простыми словами, то компания обеспечивает, чтобы комплексы фиксации ПДД органично вписались в систему обеспечения безопасности дорожного движения.

- Особо хотелось бы отметить, что мы как системный интегратор создаем работающую систему, состоящую из комплексов различных производителей, и интегрируем ее в ЦАФАП - центр автоматической фиксации административных правонарушений. Это подразделения ГИБДД, куда поступают фото- и видеоматериалы и которые непосредственно принимают решения о вынесении постановлений, - рассказывает генеральный директор «Корда Групп».

Почему это так важно? Как показывает практика, далеко не всем компаниям удается интегрировать комплексы в систему. Некоторые компании за огромные деньги устанавливают камеры, которые висят мертвым грузом и и служат разве что для устрашения…

Нарушители не уйдут

Обеспечить безопасность на дорогах Карелии и других регионов России помогает аппаратно-программный комплекс «АвтоУраган». Об особенностях ноу-хау рассказывает начальник технического отдела «Корда Групп» Александр Катков.

По его словам, АПК обладает целым рядом уникальных характеристик. Вот лишь некоторые из них: распознавание номерных знаков в светлое время суток с вероятностью 97%; автоматический розыск по базам данных; измерение скорости по видеокадрам до 350 км/ч (погрешность измерений ± 2 км/ч).

- Комплекс фиксирует не только превышение скорости, но и другие ПДД. Среди них - проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, выезд на «встречку» или тротуар, - говорит Александр Катков. - Кроме того, есть новый АПК «АвтоУраган-ВСМ2» с повышенными характеристиками. Его основные отличия от первого «АвтоУрагана» - межпроверочный интервал два года (вместо одного ранее) и измерение скорости на участке между двумя рубежами контроля (средняя скорость).

Тема для отдельного разговора, подчеркивает Александр Катков, - это контроль на перекрестках и нерегулируемых пешеходных переходах. Здесь «АвтоУраган» считается одним из лучших комплексов, у которого нет равных.

Выполнить нацпроект

Но лучше любых слов о пользе современных комплексов расскажут цифры и факты. По словам Александра Чижикова, один из самых масштабных проектов «Корда Групп» реализовала в Удмуртии. Еще в 2013 году в Ижевске оборудовали и поэтапно запустили в эксплуатацию тринадцать перекрестков и один рубеж скорость. За первый год количество аварий в городе снизилось на 10%, погибших - на 72,7%, а пострадавших - на 9,4%.

Кроме того, одновременно с уменьшением числа ДТП в бюджет Республики Удмуртия поступили 187 миллионов рублей, полученные от штрафных квитанций. В 2014 году этот показатель составил 500 миллионов.

- Мы работаем по всей стране: Дальний восток, Сибирь, Урал, Поволжье… Группировка комплексов - более трех тысяч, - добавляет генеральный директор «Корда Групп». - Уверены, что внедрение новых комплексов в очагах аварийности не только снизит количество и тяжесть последствий ДТП, но и поможет обеспечить выполнение национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

СКАЗАНО

«Мы осознаем, насколько важна для каждого человека безопасность его семьи, родных и близких. Именно поэтому мы создаем системы, которые дисциплинируют водителей, стимулируя их соблюдать правила дорожного движения во избежание негативных последствий их нарушения».

Александр ЧИЖИКОВ, генеральный директор компании «Корда Групп».

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Аппаратно-программный комплекс «АвтоУраган-ВСМ2» способен распознать 385 типов номерных знаков 59 стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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