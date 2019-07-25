Первый выпуск: В Заполярье приехали лейтенанты из столичных академий

25 июля страна отметит День сотрудников следственных органов России, а в Мурманской области в свой профессиональный праздник приступят к службе сразу четыре выпускника академий Следственного комитета Москвы и Санкт-Петербурга. Специалистов, окончивших ведомственные вузы, заполярное управление примет впервые в своей истории.

Со студенческой скамьи

- К нам возвращаются ребята, которых мы пять лет назад отправили для поступления в большие города. Теперь они не вчерашние школьники, а выпускники, получившие все необходимые в нашей нелегкой работе знания. Молодых следователей уже ждут на работу в территориальных подразделениях: двух – в Мурманск и по одному - в Заполярный и отдел по закрытым административно-территориальным образованиям, - рассказывает руководитель отдела кадров Следственного комитета по Мурманской области, полковник юстиции Олег Студзинский.

К слову, текучесть кадров в региональном Следкоме совсем небольшая – порядка 7%. Поэтому вакантные должности в ведомстве держали специально для выпускников еще с начала года. Правда, все равно мест хватило не всем молодым лейтенантам.

- Еще двух человек перераспределили в Великий Новгород, где следственное управление возглавляет наш бывший руководитель Николай Кононов, - говорит Олег Игоревич.

Оно и не удивительно! Ведь все следственное управление региона – это всего порядка 120 человек на больше чем 753 тысячи человек населения. Правда, это не мешает следователям блестяще расследовать уголовные дела и стоять на страже правопорядка.

- Конечно, после студенческой скамьи всегда нелегко применять полученные знания на практике. Поэтому за молодыми сотрудниками закрепят наставников из числа опытных, которые и введут их в профессию, - раскрывает тонкости своей работы полковник юстиции Студзинский.

На общественных началах

Разумеется, чтобы попасть на службу в региональный Следком, не надо быть выпускником непременно ведомственного вуза, а вот быть влюбленным в следственную работу – требование обязательное.

- Нашим сотрудником может стать любой гражданин Российской Федерации, имеющий высшее юридическое образование и способный по состоянию здоровья, по своим личным и деловым качествам выполнять возложенные на него обязанности, - подчеркивает Олег Студзинский. – При приеме на службу мы уделяем особое внимание профессиональным навыкам кандидата, в частности, знанию уголовного права, криминалистики и судебной медицины. Также важны и моральные качества. Работа специфическая и требует полной самоотдачи. Так что это должен быть специалист, преданный профессии и понимающий, что от него зависят судьба человека, доверие граждан к государству.

Получается, что шанс стать следователем имеют выпускники не только ведомственных вузов. Такие кандидаты, как правило, еще студентами приходят в СКР, чтобы записаться в общественные помощники, а заодно познакомиться со всеми нюансами, и на добровольных началах помогают следователям в их нелегкой работе.

- Следователь может попросить своего общественного помощника разнести повестки, составить проект какого-то документа или же взять на место происшествия. Доступа к серьезной служебной документации, разумеется, у них нет, но и этого достаточно, чтобы потенциальный кандидат в следователи смог соотнести свои навыки и желания с предстоящей службой. Многие уже через месяц понимают, что ошиблись в выборе профессии, и уходят, - делится опытом полковник юстиции Студзинский.

На данный момент в Следственном комитете Заполярья числятся четыре общественных помощника. Правда, не они одни летом вникают в нюансы следственной работы. Из столичных академий Следственного комитета на практику отправляются студенты. Только в этом году знакомиться с работой территориальных отделов Мурманской области приехали 14 студентов, и еще двоих ждут.

Штурмуем Москву и Питер

К слову, очарованные романтикой следственных будней школьники тоже могут прикоснуться к своей мечте. На базе мурманского лицея № 2 созданы 10-й и 11-й кадетские классы, в которых ребят готовят к поступлению в профильные академии. Правда, попасть туда непросто – конкурс ежегодно очень большой. Приоритет отдают тем ребятам, кто склонен к следственной работе и горит желанием стать детективом на госслужбе. Помимо традиционных для старших классов предметов кадеты изучают также спецкурс «Введение в следственное дело».

Именно среди выпускников лицея № 2 региональный СКР отбирает тех, кого направляет штурмовать большие города.

- В этом году мы отправили в ведомственные вузы девять абитуриентов. Все достойно сдали ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и истории. Средний балл для поступления - 70-80. Правда, в академии им придется пройти дополнительные испытания по двум первым предметам, а также сдать физподготовку в пределах норм ГТО, - раскрывает некоторые нюансы собеседник «КП».

Однако поступить в академии Следственного комитета могут и ребята из других школ. Главное – знания и мотивированность работать следователем! Особое внимание в ведомстве уделяют сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В Следкоме предлагают ребятам подумать над выбором своей профессии и при желании заранее обратиться в отдел кадров по вопросу поступления в ведомственные вузы.