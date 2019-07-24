Километры перемен

Во время рабочего визита в Суоярви в начале лета глава Карелии Артур Парфенчиков обозначил планы модернизации дорожной сети региона и рассказал о первоочередных задачах на предстоящий сезон ремонтно-строительных работ. Корреспонденты Комсомолки разбирались, каков ход выполнения этих задач.

Ремонт, которого ждали

Один из ключевых объектов ремонта в 2019-2021 годах - автомобильная дорога Петрозаводск-Суоярви. Несколько лет назад эту трассу в народе называли «130 километров боли». В связи с нарушением межремонтных сроков, во многих местах дорога находилась в аварийном состоянии. Ситуацию пытались изменить. Переданный в федеральную собственность участок от столицы Карелии до аэропорта «Петрозаводск» был приведен к нормативным требованиям и приобрел новый облик. На региональном участке предпринимались точечные меры в виде ремонта на наиболее разрушенных отрезках пути.

- Протяженность регионального участка автомобильной дороги Петрозаводск-Суоярви составляет 116 км и считается от поворота на аэропорт в деревне Бесовец, - подчеркивает Виктор Россыпнов, начальник КУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Карелия». - Его ремонт проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик ООО «ПСК Строитель» в мае приступил к снятию старого асфальтобетонного покрытия и укладке нового. Также происходит замена водопропускных труб. В план работ входит устройство автобусных остановок, замене барьерного ограждения, укрепление обочин. В нынешнем сезоне будет отремонтировано около 28,2 км трассы, в следующем году намечаем сделать еще 30 км, а в 2021 году планируется полностью привести дорогу к нормативному состоянию.

Кроме дороги Петрозаводск-Суоярви, в 2019 году в рамках национального проекта проводятся ремонты на автотрассе Шуйская-Гирвас, подъезде к городу Сегежа и подъезде к водопаду Кивач. Также дорожники выполняют капитальный ремонт двухкилометрового участка подъездной дороги к городу Сегежа.

Внимание к мелочам

- В мае начались ремонтные работы на участке автомобильной дороги Шуйская-Гирвас, - продолжает Виктор Россыпнов. - Согласно контракту, АО «ВАД» выполняет работы по замене водопропускных труб, укреплению обочин, планировке откосов, асфальтированию, установке новых дорожных знаков, устройству барьерного ограждения. К примеру, предусмотрено уложить 81 водопропускную трубу. Окончание всех работ запланировано на ноябрь 2019 года.

Масштабные задачи решаются на подъезде к городу Сегежа. На восьмикилометровом участке АО «ВАД» сделает ремонт, а на двухкилометровом - капитальный ремонт. Так, в план капремонта, кроме укладке асфальтобетонного покрытия, включены работы по устройству тротуаров и электроосвещения, нанесению дорожной разметки.

С 1 июля ООО «Кондопожское ДРСУ» начало подготовительные работы на автомобильной дороге «Подъезд к водопаду Кивач». Ремонтные работы должны быть завершены до конца сентября, а далее до 31 декабря 2022 года эта же подрядная организация будет заниматься содержанием участка. Это - первый опыт контракта жизненного цикла в Карелии.

Виктор Россыпнов отмечает, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусматривается определенный перечень ремонтных работ, но в правительстве республики считают, что необходима комплексная оценка состояния дорог и проведение всех требуемых работ. Так, замена и устройство водопропускных труб ведется за счет бюджета республики.

- Обеспечение водоотведения - одно из условий сохранения прочности и долговечности дорожного полотна, - отмечает Виктор Россыпнов. - Мы также занялись полосами отвода. Вырубка древесной растительности улучшает обзор, видимость на дорогах, что повышает безопасность дорожного движения.

Вместе с тем, реализуются ряд проектов в рамках подготовки к 100-летию образования Карелии и федеральной целевой программы развития республики до 2020 года. Так, в 2019 году запланирован ввод в эксплуатацию автодорог Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа, км 106 - Больничный, Олонец-Вяртсиля (с 96 по 118 км). АО «ВАД» приступило к выполнению первого этапа реконструкции автодороги Олонец-Питкяранта-Ляпписилта. Принято решение о выделении дополнительных средств на реализацию проекта строительства автомобильной дороги Великая Губа - Оятевщина протяженностью 31,3 км, начатого в рамках реализации ФЦП «Культура России». Проведение работ запланировано на 2020-2021 годы.

Построить и сохранить

По насыщенности искусственными сооружениями Карелия является одним из лидеров среди регионов России. Более полутысячи мостов через многочисленные реки и ручьи, озерные протоки находятся на балансе Управтодора республики. Но есть и своя специфика. Если в России в среднем каждый девятый мост является деревянным, то в Карелии - каждый третий. Впрочем, это вовсе не значит, что ситуация плоха. При надлежащем содержании такие мостовые переходы вполне справляются со своими функциями. Однако в последние время на ряде автомобильных дорог выросли нагрузки, интенсивность движения, а это требует других прочностных характеристик от таких сооружений.

- В планах - возведение 8 капитальных мостов вместо существующих деревянных, - говорит Виктор Россыпнов. - Строительство мостового перехода через ручей на 37 км автодороги Реболы - Лендеры - госграница и мостового перехода через ручей на 81 км автодороги Тикша - Реболы будут завершены уже этом году, еще 6 объектов запланировано ввести в 2020 году.

Кроме того, ведется ремонт аварийных мостов - уже отремонтированы 7 и начаты работы еще на трех…

- Нам удалось добиться совершенно нового качественного уровня ремонта дорог и мостов в регионе, - подчеркивает Виктор Россыпнов. - Отрадно, что работают у нас подрядчики - карельские компании, готовые конкурировать с дорожно-строительными организациями федерального уровня.

В этом году начата реализация задач, которые будут способствовать сохранности дорожного полотна от воздействия на него тяжеловесного автотранпорта - именно движение тяжелых лесовозов часто становилось причиной преждевременного разрушения покрытия, повреждения мостов. В рамках нацпроекта в этом году будет введено в строй 4 автоматических поста весогабаритного контроля, а в ближайшие два года - еще 8. Такие автоматизированные круглосуточные пункты могут не только измерять вес проезжающих автомобилей и фотографировать нарушителей, но и фиксировать автомобили, которые находятся в розыске.

Их планируется установить вдоль самых загруженных участков. Посты весового контроля появятся вблизи поселков Чална Пряжинского района, в поселке Райвио Лахденпохского района в деревне Царевичи Кондопожского района и в Сегеже. Пока определены места только для первоочередных пунктов - потребность гораздо выше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Главная задача - обеспечить проезд до населенных пунктов. Чтобы жители Карелии могли всегда добраться до своего дома».

Виктор Россыпнов, начальник КУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Карелия».

ЗНАЙ!

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется довести к 2024 году долю автотрасс регионального значения, соответствующую нормативным требованиям, до 48,8 % (все дороги с асфальтобетонным покрытием), в Петрозаводской городской агломерации, включающей Петрозаводск и Кондопогу - до 85 %. На проведение ремонтных работ будет выделено 13 млрд рублей.