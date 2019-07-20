Любовь за колючей проволокой

Луч света пробился в темное царство исправительной колонии строго режима №23 в Ревде для осужденного Александра Сетвина. Вспыхнувшие чувства подарили ему надежду и шанс раз и навсегда покончить с криминальной карьерой и начать-таки новую жизнь.

По кривой дорожке

Признаюсь честно, когда в кабинет начальника отряда вошел молодой человек со светлыми глазами, я даже удивилась: осужденного в нем выдавала только тюремная роба. А представить, что перед тобой стоит рецидивист, который мотает в Ревде уже пятый срок, и вовсе было невозможно. Но реальность оказалась куда более прозаичной.

- Сам я коренной мурманчанин, родился и вырос в Первомайском районе столицы Заполярья. Первый раз меня осудили еще по малолетке в 2001 году. Тогда мы с друзьями совершили разбойное нападение. Дали условно, из зала суда отпустили. Я немного погулял, и снова совершил преступление. Дали реальный срок. Сначала отбывал наказание в исправительной колонии для несовершеннолетних, потом перевели во взрослую. В 2004 году освободился условно-досрочно, - коротко рассказывает свою богатую на судимости биографию Александр Сетвин.

Отгуляв без нарушений оставшийся условных срок, молодой человек уехал в поисках лучшей жизни в Чувашию. Но прогадал и вернулся на Север, правда, уже под конвоем. После он еще дважды пытался наладить свой быт вне тюремных застенков, но каждый раз сворачивал на кривую дорожку то с воровством, то с наркотиками, которая быстро приводила его в места не столь отдаленные. Свой последний девятилетний срок Александр отбывает за вооруженный разбой. Что ж первое впечатление, оказалось очень обманчивым.

Три любви Александра Сетвина

К слову, ни один Уголовный кодекс Российской Федерации был в жизни 35-летнего Александра Сетвина, были в ней и амуры. Его первый брак оказался неудачным, продлился всего год и закончился вместе с начавшейся очередной судимостью. Потом были, как принято говорить, бурные гражданские отношения, оставившие в сердце глубокую так и не затянувшуюся за это время рану молодого мужчины.

- Это больной вопрос. В гражданском браке у меня родилась дочь, которую в документах на меня не записали. Меня посадили, ее мать сдала ее в детский дом. Моя мама пыталась через суд взять над ней опеку, но ей не разрешили. А потом девочку удочерили, и о ее дальнейшей судьбе я ничего не знаю, - с трудом сглатывая ком в горле, все же делится сокровенным осужденный.

Свою третью и последнюю любовь Александр, как это ни парадоксально, нашел в колонии. Отсидев почти половину срока, он заболел и попал в больницу при ИК №18 в Мурмашах.

- Там я встретил наших общих с Оксаной знакомых (так зовут избранницу Александра – Ред.). Мы знаем другу друга еще со школьной скамьи, несмотря на то, что она младше меня. Ребята дали мне ее адрес. Я ей написал, мы начали общаться и завязались отношения, - вспоминает, как все начиналось Александр Сетвин.

Одну из своих картин художник подарил администрации исправительного учреждения. Фото: Пресс-службы УФСИН по Мурманской области

Старую знакомую мужчины не смутило его криминальное прошлое, а ее избранника не отпугнули трое дочерей от первого брака. Как оказалось, Александр очень любит детей, и они отвечают ему взаимностью. Например, младшая дочка Оксаны вместе с ней пишет письма в Ревду и вкладывает в них свои рисунки. Правда, за два года переписки увидеться влюбленным так и не удалось. После многолетней разлуки Александр и Оксана встретились только на собственной свадьбе.

- Оксана сама сделала мне предложение, - смущенно признается наш собеседник. – Я не хотел жениться, пока нахожусь здесь. Но она настояла. Я оттягивал до последнего, написал заявление о смягчении режиме и переводе в колонию-поселение. Хотел выйти за зону и уже тогда расписаться, но Оксана снова настояла – а вдруг не получится.

С кистью на свободу

В итоге 24 мая влюбленные сыграли свадьбу. Хоть и не хотел Александр Сетвин организовывать торжество в тюремных застенках, но до радостного события считал дни и готовился, насколько это возможно в условиях исправительной колонии.

- Оксана приехала ко мне в Ревду вместе с моей мамой и младшей дочерью. На ней было платье молочного цвета, а мне разрешили переодеться в костюм. Колец не было – здесь такие украшения не положены. Мы их купим после моего освобождения, - лаконично описывает скромную церемонию бракосочетания новобрачный. – Но подарок своей невесте я все-таки приготовил. Заказал у местных лепщиков корзину роз.

Кстати, в свой пятый срок Александр Сетвин взялся за кисть и масляные краски, хотя раньше занимался только каменной крошкой. Осваивать мастерство живописца ему пришлось самостоятельно.

- Мне больше нравится писать пейзажи. По крайней мере, мне нравится, как они получаются. Пробовал браться за портреты, но это надо более серьезно учиться. Хотя Оксане мое творчество нравится – даже ее первый неудачный портрет она повесила в своей квартире, - улыбается Александр. – Сейчас вместе со вторым художником будем расписывать местный клуб. Через две недели на стенах появятся пейзажи Сейдозера.

В исправительной колонии в Ревде Александр Сетвин проведет еще два с половиной года, а потом вновь попробует не свернуть на кривую дорожку. Ведь теперь у него есть Оксана, три дочери и искусство. Именно им мужчина намерен зарабатывать на жизнь. По словам осужденного, у него уже есть несколько предложений трудоустройства: обучение татуировкам, с которыми он до сих пор не имел дела, и аэрография на автомобилях.

- Перспектив много. Главное – не сорваться снова, - честно говорит осужденных. – В этот срок я не то, чтобы переосмыслил свою жизнь, но точно устал сидеть. Да мне уже и не 20 лет. Это тогда в голове такой ветер гулял, что было все по барабану. Сейчас уже хочется чего-то нормального и семейного.