2019-07-18T16:32:44+03:00
Общество

Под Мончегорском власти пытаются ликвидировать «нефтяное болото»

В ситуации разбирается также министерство природных ресурсов Мурманской области
Елена МОЛОДЦОВА
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Свалке нефтепродуктов, которую обнаружили под Мончегорском не меньше 10-15 лет. Фото: Евгений ИстоминСвалке нефтепродуктов, которую обнаружили под Мончегорском не меньше 10-15 лет. Фото: Евгений Истомин
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Эффект разорвавшейся бомбы произвело сообщение жителя Мончегорска Евгения Истомина, который обнаружил недалеко от родного города настоящее «нефтяное болото».

- Я думаю многие знают, где находится это место. Оно совсем рядом с городом. И именно поэтому и нужно запретить и перекопать все съезды с трассы в лес. Эти отходы имеют явно нефтяное происхождение. Что это конкретно, я не знаю, но уж точно не витамины для почвы, - написал в группе «Подслушано Мончегорск» Евгений Истомин. – Это лишь малая часть всей свалки. Под эти бочки и их содержимое был вырыт целый котлован. Наверное, планировалось его закопать с целью скрыть следы своей преступной деятельности. Но что-то не срослось.

Власти Мончегорска отреагировали незамедлительно. Комиссия под руководством главы администрации города Виктором Садчиковым обследовала территорию и обнаружила в лесном массиве в двух километрах от 1260 километра трассы «Кола» помимо «нефтяного болота» многочисленные несанкционированные свалки покрышек и строительного мусора.

- На данный момент мы выясняем источник этих нефтяных залежей, уровень его опасности и способ, как его лучше и правильнее ликвидировать. Образцы «болота» переданы на экспертизу, по ее результатам и будет принято решение о дальнейших действиях по очистке загрязненного участка. Вместе с нефтяными залежами также будет ликвидированы и другие несанкционированные свалки, обнаруженные в этом районе. Правда, пока нельзя назвать конкретные сроки, в которые это будет сделано, - сообщили «КП» в администрации Мончегорска.

Отреагировали на тревожную ситуацию и в министерстве природных ресурсов Мурманской области.

- «Нефтяное болото» находится в промзоне Мончегорска, а не в границах лесного фонда и к нему ведет весьма труднопроходимая дорога. Суд по всему, этой свалки не меньше 10-15 лет. Говорить о том, что в прохудившихся бочках были жидкости, связанные с нефтью и другими опасными веществами, нельзя, поскольку это все уже разложилось давно. Сами емкости рассыпаются при прикосновении, - рассказывает начальник отдела государственного экологического надзора ведомства Андрей Маслов. – Сейчас в муниципалитете ищут возможности провести мероприятия по санитарной очистке земельного участка. Также мы рекомендовали обратиться в полицию, чтобы найти виновника. Мы готовы оказать любую помощь со своей стороны.

В природоохранной прокуратуре Мурманской области проверку по данному факту не проводят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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