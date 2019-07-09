Что делать, если ваш финансовый управляющий самоустранился, и как не ошибиться при выборе нового?

Когда рассказываю друзьям, как я оказался в финансовой яме, они не могут поверить. Всю жизнь был человеком разумным, а голову потерял в игре на фондовых рынках. Но я тогда действительно был как помешанный. Много зарабатывал денег, но и много проигрывал. Тот, кто занимался торговлей на бирже, знает это ощущение, что надо вот еще немного вложить, и уж теперь точно заработаешь. Так же думал и я, хотя накоплений уже не было, был весь в долгах. Поэтому взял кредит в банке, потом второй, затем третий, чтобы закрыть первый, потом еще один. В общем, в себя я пришел, когда, с одной стороны, начали прижимать коллекторы, а с другой – жена, которая заявила, что разводится со мной. Долг тогда был уже почти миллион, а по кредитам я не платил больше года.

Продать нечего, все активы были пущены в биржу, что делать, непонятно. Побегал по друзьям, смог собрать 200 тысяч рублей – капля в море моего отчаяния. Ну делать нечего, решил подавать на банкротство. Юридического консультанта, который поможет с оформлением банкротства, нашел среди знакомых. Он мне помог со сбором бумаг, дал консультацию, но чем ближе была дата рассмотрения моего заявления в суде, тем больше он самоустранялся. То телефон не брал, то переносил встречу. Потом вообще выяснилось, что он не уведомил меня о возможных рисках.

Расстроился я сильно и решил почитать в интернете отклики о других экспертах. Большинство из тех, кто жил в Мурманске и также попал в похожую ситуацию, советовали экспертов из «Современной защиты». Мол, ребята делают все по максимуму, заказчику даже в суд не надо приходить. Вся подготовка ложится на плечи их юридического консультанта.

Созвонился, пришел на консультацию и сразу понял, что это небо и земля по сравнению с моим первым неудачным опытом. Эксперт из «Современной защиты» сразу же объяснил, какой пакет документов понадобится, в какие сроки пройдут необходимые проверки, в какую дату будет назначен суд и какие риски возможны после того, как меня признают банкротом. Ну и подкупило то, что мой новый эксперт три года занимался только банкротством и у него за плечами сотни проведенных подобных дел. Он мне сразу заявил: не переживайте, мы проведем процедуру банкротства быстро и без лишней нервотрепки.

Прошел год, и сейчас я могу уже спокойно рассказывать об этом опыте. Все получилось, действительно, как и обещал эксперт из «Современной защиты»: за 4 месяца мы оформили банкротство, с меня сняли долги и обременения, я начал новую жизнь и даже смог сохранить свой брак.

А тем, кто только попал в эту ситуацию, я советую внимательно подходить к выбору юридической компании. Вы ведь, когда выбираете хирурга, знаете, что доверяете ему здоровье, а здесь вы отдаете в руки свое благополучие. Что не менее важно, поверьте!

Руководитель юридической практики в Мурманске Евгений Неплюев.

ООО «Современная защита», ОГРН 1167746401492, место регистрации 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 9, стр.1, 3 эт., пом. 4, комн. 16.

г. Мурманск, проспект Ленина, д. 82, БЦ Азимут, офис 516.

Юридическая компания «Современная защита»,

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