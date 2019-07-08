В Кандалакше выбрали лучших ремонтников локомотивов 2019 года

Группа компаний «ЛокоТех» подвела итоги VI конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии-2019» среди сотрудников сервисных локомотивных депо «ЛокоТех-Сервис». Финальный этап состоялся 3-4 июля на базе сервисного локомотивного депо Кандалакша.

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Побороться за звание лучших из лучших в Кандалакшу приехали представители всех филиалов, входящих в «ЛокоТех-Сервис». Всего в состязаниях приняли участие более 30 победителей региональных этапов соревнований.

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«Каждый год мы выбираем новую площадку для организации конкурса профессионального мастерства. Он уже побывал в Санкт-Петербурге, Тынде, Ельце, Иркутске, Вологде. В этом году конкурс проходит в Кандалакше и на нем представлено сразу две серии современных локомотивов – грузовой 2ЭС5К «Ермак» и маневровый ТЭМ-18. В сервисном локомотивном депо Кандалакша в данный момент полным ходом идет освоение этих серий машин», - подчеркнула заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию «ЛокоТех» Наталья Плетенецкая.

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Конкурс «Лучший по профессии» проходил в течение двух дней. В первый день состоялась теоретическая часть - участники отвечали на вопросы непосредственно по специальности, а также по охране труда. Во второй день конкурсантам предстояло продемонстрировать свои практические навыки.

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В жюри конкурса вошли опытные специалисты: эксперты в области управления технического регулирования и ремонта грузовых электровозов, представители службы по охране труда, начальник лаборатории неразрушающего контроля, а также преподаватели специальных дисциплин Кандалакшского индустриального колледжа.

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По итогам двух этапов конкурса определены победители в пяти номинациях. Лучшими работниками «ЛокоТех-Сервис» в 2019 году стали:

• «Лучший слесарь по ремонту подвижного состава (пневматическое оборудование) по локомотивам серии 2(3,4) ЭС5К» – Андрей Евгеньевич Карпов СЛД Волхов;

• «Лучший слесарь по ремонту подвижного состава (экипажная часть) по локомотивам серии 2(3,4) ЭС5К» – Александр Геннадьевич Соболев СЛД Кандалакша;

• «Лучший слесарь-электрик по ремонту электрооборудования по локомотивам серии 2(3,4) ЭС5К» – Максим Валерьевич Авилов СЛД Дальневосточное;

• «Лучший дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю» – Галина Петровна Марсакова СЛД Барнаул;

• «Лучший слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания по локомотивам серии ТЭМ18 – Сергей Борисович Колпаков СЛД Кандалакша.

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Кроме того, по результатам обоих конкурсных дней был выбран «Лучший ремонтник» 2019 года. Им стала - Галина Петровна Марсакова — СЛД Барнаул, которая набрала наибольшее количество баллов.

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Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится в целях повышения профессионального уровня ремонтного персонала сервисных локомотивных депо Группы компаний «ЛокоТех», а также для распространения передовых методов труда. За годы проведения он стал одним из основных мероприятий в сфере повышения престижа рабочих специальностей и поощрения самых профессиональных работников. Особую роль он играет в привлечении на работу на производство молодых специалистов.