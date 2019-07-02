В Мурманске появятся пять пешеходных маршрутов для туристов

Представьте, что к вам приехали гости из другого города. Они никогда не были в Мурманске и очень хотят на него посмотреть. Что бы вы показали? Можно поспорить, что некоторые прогуляются по Пяти Углам, другие – по проспекту Ленина или поедут к Алеше. Но как удобнее всего пройти по столице Заполярья, чтобы посмотреть максимум достопримечательностей? И можно ли не просто смотреть, но еще и узнать информацию о памятных местах? Ответ знают в правительстве Мурманской области.

Фото: правительство Мурманской области

Уже 2 июля в Мурманске запускается первый пеший маршрут по городу. Разработали его вместе с краеведами, сотрудниками художественного и краеведческого музеев.

Всего маршрутов будет пять: обзорная пешеходная экскурсия по городу Мурманску, экскурсии «Рождение столицы Заполярья», «Город на берегу Кольского залива», «Мурманск – Город-герой», экологическая экскурсия по скверам центральной части города Мурманска. Каждый проект имеет свой уровень сложности, чтобы было понятно, можно ли по нему пройти пожилым людям и тем, кто с детьми.

Фото: правительство Мурманской области

- Эти маршруты будут интересны как гостям из других регионов, так и иностранцам и даже самим мурманчанам. Ведь не всегда мы знаем, почему этот памятник установили именно здесь. А у нашего города история военно-патриотическая, все монументы стоят не просто так, потому что было пустое место. Есть смысловая нагрузка. И краеведы смогут рассказать эту историю, объяснить смысл название. Почему Долина Уюта так называется? Оказывается, раньше там стоял вагончик, где лыжники пили чай и отдыхали. И говорили, что это место очень уютное, - рассказала советник врио губернатора Ольга Вовк.

Фото: правительство Мурманской области

Все маршруты разнообразны и интересны. Некоторые проложены не линейно, а идут по лестницам. И для участников это не только приятная, но и полезная для здоровья прогулка.

В скором времени в городе должны появиться новые маршруты, в том числе для людей с ограничениями по слуху и зрению. Сейчас существует только один – от сквера на Пяти Углах до сквера на Ленинградской, который подходит северянам и гостям города с ограниченными возможностями.

Фото: правительство Мурманской области

СПРАВКА «КП»

Где и куда идти на первую экскурсию

Презентация начнется в 11.00 2 июля у ДК им. С.М. Кирова. Прохождение всего маршрута займет примерно 40 минут. В составе группы будет не больше 10 человек, проведет экскурсию Елена Химчук, директор краеведческого музея.

Фото: правительство Мурманской области

Маршрут: Дворец культуры им. С. М. Кирова - памятник С.М. Кирову - памятник «треске» - площадь «Пять Углов» - площадь у «Арктики» - памятник жертвам интервенции - Мурманский областной художественный музей - железнодорожный вокзал.