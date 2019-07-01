С 1 июля в Мурманской области выросли цены на услуги ЖКХ

В этом году северянам особенно широко надо раскрыть кошельки: плату за коммунальные услуги повысили сразу в два раза. Сначала это случилось 1 января, а потом 1 июля. Двойной скачок связан с ростом ставки НДС, из-за которого традиционным летним повышением было не обойтись. В комитет по тарифному регулированию Мурманской области отмечают, что 2019 год стал исключением, и с 2020 году все вернется в норму.

Итак, за что же придется платить больше?

С 1 июля 2019 года тариф на электричество для домов с газовыми плитами составит 2,760 руб./кВтч; для домов с электроплитами и для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, – 1,987 руб./кВтч.

«Мурманоблгаз» увеличит цены на газ на 4 %. Жителям ЗАТО Заозерск и ЗАТО Видяево повезло – у них и так цены слишком высокие, поэтому в июле платить они больше не станут.

С тарифом на подогрев воды и отопление все непросто. Единого показателя по населенным пунктам нет: везде рост будет разный. И на то есть причина.

- Установление тарифов на тепловую энергию, как и в предыдущие годы, происходило с учетом индивидуальных особенностей каждого муниципального образования, а также абсолютных размеров сложившихся тарифов. Поэтому в тех муниципальных образованиях, где уже на сегодняшний день установленные тарифы превышают среднерегиональный показатель в размере 3457,63 рублей, изменение тарифов с 1 июля не произойдет. Это коснется населенных пунктов 21 муниципального образования по отдельным теплоснабжающим организациям, расположенным в Мурманске, Полярных Зорях, Высоком, ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск, ЗАТО Видяево, Кандалакшском, Ковдорском, Кольском, Ловозерском, Терском районах. В большинстве муниципальных образований тарифы остаются неизменными уже не первый год, - рассказали в комитете по тарифному регулированию.

То же самое и с водоснабжением и водоотведением: в каждом населенном пункте свой тариф. Там, где он 45 руб./м3 и выше, тарифы повышать не стали. Коснулось это жителей Зеленоборского и Туманного, ЗАТО Островной, Кильдинстроя (для потребителей МУП «Кильдинстрой), Корзуново (для потребителей ООО «ПромВоенСтрой») – здесь не изменятся тарифы на водоснабжение. А в Полярных Зорях, ЗАТО Североморск, Зареченске, Ковдорском районе – на водоотведение.

Что еще не изменится, так это плата за обращение с ТКО и за капремонт.

Чуть больше, чем у всех, рост коммуналки будет у жителей бывших военных городков. Здесь исторически услуги ЖКХ были дешевыми и сильно отставали от остальных населенных пунктов. Поэтому их решили подтянуть до общей планки.