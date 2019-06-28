2019-06-28T16:32:16+03:00
Общество

День молодежи в Мурманске-2019: программа, перекрытия, погода

Как будут отмечать День молодежи в Мурманске, где будет нельзя проехать
Есения ДОБРОНРАВОВА
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День молодежи в Мурманске отметят 29 июня.День молодежи в Мурманске отметят 29 июня.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Официально День молодежи в России отмечался 27 июня. Но так как он выпал на будний день, празднование было перенесено на выходные.

Главные мероприятия в Мурманске пройдут 29 числа.

Программа праздника

11.00-18.00 – турнир по стритболу, площадь перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан»;

15.00-17.00 – турнир по игре «Лазертаг», ул. Воровского;

15.00-15.15 – презентация проекта «Городские истории», ул. Ленинградская;

15.15-16.00 – заезд на офисных креслах, ул. Ленинградская;

13.00-16.15 – XX открытый молодежный фестиваль уличной культуры «Двигатель», сценическая площадка перед зданием АО «Отель Арктика»;

16.00-16.45 – забег на шпильках, ул. Ленинградская.

Интерактивные молодежные площадки будут работать с 14.00 до 18.00:

– площадка «Пора в поход», фотозона «Эко-туризм», сквер на улице Ленинградской;

– акция по озеленению «Сам себе огородник», сквер на улице Ленинградской;

– поэтическая площадка «Живое слово», сквер на улице Ленинградской;

– аквагрим, сквер на улице Ленинградской;

– мастер классы: «Сам себе дизайнер», «Моя брошка – мои правила», «Деревянные магниты «Мой Мурманск», сквер на улице Ленинградской;

– спортивные площадки: армреслинг, гиревой спорт, пауэрлифтинг, мини-тир, сквер на улице Ленинградской;

– игра «Angry birds», сквер на улице Ленинградской;

– фотозона «Картина на пленке», сквер на улице Ленинградской.

Перекрытия

Любой праздник в центре Мурманска - это неизбежные перекрытия дорог.

Парковку и движение машин запретят:

– по улице Ленинградской, от дома №5 по улице Коминтерна до улицы Профсоюзов, с 08 до 21 часа 29 июня;

– по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, с 11 до 21 часа 29 июня.

Также будут освобождены от транспорта:

– улица Ленинградская, от дома №5 по улице Коминтерна до улицы Профсоюзов, с 00 до 21 часа 29 июня;

– улица Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, с 11 до 21 часа 29 июня;

– площадь перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан» с 00 до 21 часа 29 июня.

Погода

На выходных погода в Мурманске будет примерно такая же, как и в будни: в меру тепло, солнечно и временами дождь. Воздух будет прогреваться до +18 днем.

НА ЗАМЕТКУ

Трезвый праздник

27 июня в Мурманской области нельзя было купить алкоголь. Ведь в нашем регионе действует правило, что на детские и молодежные не продают алкоголь. Но так как празднование было перенесено, то спиртным торговать магазины не будут и 29 числа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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