Основной энергогенерирующий поставщик Мурманской области и Карелии – Кольская АЭС отмечает 46-летие

29 июня Кольская АЭС отмечает свой День рождения - годовщину энергетического пуска первого энергоблока, который состоялся 29 июня 1973 года. На протяжении 46-ти лет станция остается основным энергогенерирующим поставщиком для Мурманской области и северной Карелии. Кольская АЭС вырабатывает около 60 процентов от всей электроэнергии, генерируемой в Кольской энергосистеме. С момента пуска АЭС выработано более 424 млрд. кВтч электроэнергии.

Безопасная и надежная работа атомной станции приобретает особую значимость сегодня, когда на территории региона реализуются крупные инвестиционные проекты, которые подразумевают значительный рост потребления электроэнергии.

«Если недавно вопрос привлечения инвестиций был в стадии обсуждения, то сегодня уже происходит реальное вложение денег в экономику региона, есть реальные сдвиги в строительной отрасли, - говорит директор атомной станции, заместитель председателя Мурманской областной Думы Василий Омельчук. – Создаются новые производства: полным ходом идет создание центра крупнотоннажных морских сооружений, уже ведется строительство на левом берегу Кольского залива терминала по перевалке угля. Обсуждается создание новых горнорудных комплексов на территории Кольского полуострова. Все эти проекты потребуют надежного и безопасного энергоснабжения, обеспечить которое может лишь Кольская АЭС. Именно поэтому одним из важнейших инвестиционных проектов Мурманской области становится продление сроков эксплуатации действующих энергоблоков станции».

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Залогом устойчивой работы АЭС на длительную перспективу стало повторное продление эксплуатации энергоблока №1 в течение 15 лет. Затраты на реализацию соответствующего Инвестиционного проекта составили более 5 миллиардов рублей. В 2019 будут завершены аналогичные работы на энергоблоке №2, что также позволит продлить срок его эксплуатации на 15 лет. Таким образом, Кольская АЭС продолжит оставаться гарантом энергетической безопасности региона на долгие годы и сможет обеспечить надежное энергоснабжение значимых для развития Арктики проектов.

«46 лет – это серьезный, зрелый возраст и мы всей своей историей доказали, что Кольская АЭС – надежный партнер, который и дальше будет обеспечивать безопасное электроснабжение нашего региона, - подвел итоги главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев. - Поздравляю работников станции и ветеранов производства с Днем рождения нашего предприятия и желаю всем нам трудиться так, чтобы Кольская АЭС становилась с каждым годом лучше, безопасней. У нас для этого есть всё необходимое: великолепный обученный и квалифицированный персонал, технические ресурсы, стремление и дальше работать с полной отдачей на благо родного края».

Кольская атомная электростанция не только успешно решает свои производственные задачи, но и выступает как социально ответственное предприятие, заботясь о нуждах города-спутника Полярные Зори. Кольская АЭС участвует в создании парка на берегу Пинозера. За несколько лет на месте лесного массива в южной части города появился огромный парк с множеством инфраструктурных объектов.

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В рамках областной программы поддержки местных инициатив и приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» облагораживаются дворы и территории. В конце прошлого года сдан в эксплуатацию 90-квартирный жилой дом. Близится к завершению строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Поставлена цель полностью модернизировать освещение в городе, а также создать в нем современное общественное пространство с арт-объектами и игровыми зонами, пешеходными и велосипедными дорожками.

В 2019 году начались работы по реализации проекта по благоустройству улицы Партизан Заполярья. Проект «Бульвар «Северное сияние» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Предусмотрен капитальный ремонт зрительного зала ГДК. В Москве на Форуме городов атомной отрасли Мурманская область представила проект «Умный город - Полярные Зори», что стало наглядным подтверждением возможности планировать развитие городской инфраструктуры и использование ресурсов с прицелом на все более широкое применение новых технологий, компетенций и передовых решений.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Кольской АЭС