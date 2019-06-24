Как сбылась мечта пожарных

На новом витке

Фото: firerobots.ru.

- Все-таки правы были философы, утверждавшие, что любое развитие происходит по спирали, - так генеральный директор петрозаводского Инженерного центра пожарной робототехники «ЭФЭР» Юрий Горбань оценил работу над проектом новой роботизированной системы пожаротушения, который предприятие делает для музейного комплекса в Кижах.

Дело в том, что днем рождения в «ЭФЭР» считают не дату учреждения, а тот момент, когда 18 июня 1984 года из сообщения ТАСС всей стране стало известно, что первый в СССР пожарный робот встал на защиту музея-заповедника Кижи. За три с половиной десятилетия работы в истории петрозаводского Инженерного центра пожарной робототехники было множество значимых и уникальных событий. Оценить их, и - что не менее важно - заглянуть в будущее роботов-пожарных в тот же день 18 июня, но уже этого года, смогут специалисты со всей страны все там же - в Кижах.

Специфика работы предприятий, связанных с обеспечением безопасности такова, что у нас о них вспоминают, только когда «гром грянет». Первое изделие тогда еще Лаборатории пожарных роботов заступило на охрану в Кижах после того, как в 70-х на Русском Севере сгорело несколько церквей. Не прошло двух лет, и этого самого робота из Кижей с двумя аналогичными пришлось отправлять на Чернобыльскую АЭС. Скольким бойцам войск химзащиты они сберегли жизнь и здоровье, удаляя радиоактивные обломки с крыши на отметке 70 м…

В 1987 году пожарный робот данной разработки был удостоен золотой медали ВДНХ, а через два года по заказу Минатомэнерго была впервые разработана целая партия роботов, объединенных также в роботизированную систему, для защиты машинного зала Ленинградской АЭС. С наступлением 90-х работы в этом направлении в стране свернули. Но в последние годы атомщики весьма серьезно заинтересованы в роботизированных системах пожаротушения, и ими, уже в самом современном исполнении - на новом витке развития своих технологий, «ЭФЭР» готов переоснащать объекты Росатома, в том числе и за рубежом.

Фото: firerobots.ru.

- Это одно из многих перспективных направлений нашей работы, - рассказывает заместитель гендиректора «ЭФЭР» по стратегическому развитию Сергей Немчинов. - На сегодня мы освоили более двухсот наименований изделий - от ручных и лафетных пожарных стволов до новейших роботизированных систем. Но не останавливаемся, у предприятия очень большой портфель научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, и ежегодно внедряется более десяти новых разработок.

Спрос на безопасность

Сергей Немчинов до прихода в Инженерный центр четверть века отработал в МЧС и не понаслышке знает, что больше всего волнует пожарных. Это не технологии как таковые, потому что они есть, продолжают создаваться и совершенствоваться, а то, какими темпами они входят в жизнь.

- В зависимости от сложности, от года до десяти лет может уходить на внедрение той или иной разработки, - объясняет Сергей Георгиевич. - Все это мы делаем на свои деньги, а со стороны государства мало поддержки. Со Сколково мы пробовали работать, но там очень много бумажной волокиты, да и в «круг» интересных для них партнеров, видимо, не вписываемся. Тем не менее, в кругу профессионалов, связанных с противопожарной тематикой, наш инженерный центр хорошо известен, постоянно увеличивается число заказчиков, которые понимают преимущества наших разработок, внедряют их.

Фото: firerobots.ru.

Начальник отдела маркетинга Мария Клименко за полтора десятилетия работы в «ЭФЭР» стала свидетелем того, как предприятие наращивало свои лидерские позиции на рынке и в производстве противопожарного оборудования. По всей России - от Владивостока до Калининграда, на постсоветском пространстве, в Болгарии и Вьетнаме, где работают российские партнеры петрозаводского инженерного центра, - повсюду теперь знают и ценят карельскую продукцию. Даже в экстремальных условиях полярной станции на острове Самойловском в море Лаптевых петрозаводский пожарный робот отлично выдержал вахту по охране склада ГСМ. Российские космодромы, авиапредприятия, крупнейшие нефтяные, газовые, судостроительные, лесопромышленные комплексы, стадионы и сотни других больших и малых объектов находятся под защитой роботизированных установок пожаротушения «ЭФЭР».

- Поначалу, лет пять назад, были опасения насчет сотрудничества с китайскими партнерами, связанные с проблемой копирования наших изделий, - рассказывает Мария Клименко. - Получилось, что зря: заказы из КНР на наши высокотехнологичные изделия по сей день поступают регулярно. Надеемся выйти и на европейский рынок. Например, шведские коллеги заинтересованы в нашей продукции. Однако в Евросоюзе очень жесткая защита своих производителей и рынков, сложные процедуры сертификации, но мы намерены дальше двигаться в этом направлении.

Здесь растут профессионалы

Пожарные роботы для применения в пожарной охране - мировая тенденция. И не будет преувеличением сказать, что продукция «ЭФЭР» ни в чем не уступает лучшим зарубежным аналогам, а во многом давно их опережает. То самое импортозамещение, о котором многие только говорят, для этого предприятия вот уже 35 лет повседневность. От уникальных проектов до серийного производства готовой умной продукции - сегодня здесь все в «цифре». Цифровое производство включает парк станков и обрабатывающих центров, управляющие программы, системы оперативного управления производственными процессами, единую цифровую информационную систему управления предприятием. Словом, «ЭФЭР» как разработчик и производитель был и остается одним из самых современных отечественных предприятий.

Фото: firerobots.ru.

- С Юрием Ивановичем я начала работать еще на предприятии «Спецавтоматика» в 1980 году! - с гордостью рассказывает начальник проектного отдела «ЭФЭР» Мария Никончук. - И на моих глазах происходило рождение и развитие нашего инженерного центра. Начинали с разработки простых пожарных стволов, создали первого в стране пожарного робота, сегодня занимаемся сложной автоматикой, большими системами с управлением сотнями элементов роботизированных установок, разработкой уникальных технологий. И в таком качестве мы единственные не только в России, но и в мире! Но главное, чем все мы гордимся - коллективом, который сформировал Юрий Горбань, талантливыми высокопрофессиональными людьми.

Фото: firerobots.ru.

- На самом деле, «ЭФЭР» уже не только инженерный центр, а еще и солидное высокотехнологичное машиностроительное производство, на котором выросло новое поколение специалистов самых разных направлений, - отметил исполнительный директор предприятия Владимир Мусийчук. - Только за восемь лет, что я здесь работаю, воспитана целая плеяда руководителей. Например, Сергей Акулкин пришел рядовым специалистом электромонтажного участка, а сегодня он начальник всего нашего производства, можно сказать, моя правая рука. Кстати, у него на станках с ЧПУ ребята с высшим образованием с удовольствием работают.

Единственное, на что сетует исполнительный директор, так это на то, что не приходится рассчитывать на помощь государства и в вопросах подготовки кадров. Персонал приходится учить основам мастерства в процессе работы, а по особо дефицитным специальностям ищут толковых ребят уже с третьего курса вузов, вовлекая их в решение реальных задач разработки и производства.

Роботы для людей

Пожарные стволы «ЭФЭР» помогают не только эффективно бороться с огнем. Здесь настолько тщательно изучают все тонкости работы с водой, что умеют, без преувеличения, искусно управлять ею, создавая все новые и новые конструкции стволов. Убедиться в этом можно, наблюдая за работой фонтанов в Хабаровске, а скоро и в Челябинске. Да-да, пожарная техника способна и на такое. И что закономерно для петрозаводских профессионалов, работа с фонтанами натолкнула их на идею подсвечивания объектов водяной струей при тушении пожаров в темноте.

- Такую задачу сами себе придумали и теперь решаем, - рассказывает ведущий инженер «ЭФЭР» Алексей Семенцов. - Тем и интересна работа в нашем инженерном центре, что постоянно ставятся и решаются уникальные задачи.

Проблема в России, что в торговых центрах, кинотеатрах, на других объектах с массовым пребыванием людей по-прежнему ставят привычные спринклеры. Их оросительные головки вступают в дело, когда запорный элемент разрушается под воздействием высокой температуры. Только тогда помещение начинает заливать вода, которая может не справиться с возгоранием. А если спринклеры потушат огонь, то ущерб от вылитой по всей площади воды зачастую превышает ущерб от огня. Представьте, если речь при этом - о библиотеке, музее, складе с продукцией? Мини-роботы же с помощью специального датчика моментально фиксируют источник возгорания и поток воды сразу же направляют на него и только на него.

В эти дни в «ЭФЭР» готовят к запуску в серию еще одну разработку - робота на болиде.

Фото: firerobots.ru.

- Болид - это платформа, на которой установлен наш робот, - объясняет главный конструктор Сергей Сокольницкий. - Он перемещается по направляющим вдоль пожарного трубопровода и пристыковывается к водозаборным узлам на нем, а предназначен для защиты таких объектов как высокопролетные стеллажные склады или транспортные тоннели. Для них традиционная технология защиты требует очень много стволов. А у нас один робот может подъехать к месту возгорания и справиться с ним с наименьшим ущербом для содержимого склада, или оперативно выполнить свою задачу в длинном автомобильном тоннеле. По существу, сегодня нет технологии, которая решала бы сразу все проблемы защиты таких объектов. Мы ее скоро запустим в производство. А летом еще проведем испытания по новой методике тушения пеной объектов добычи и переработки нефти.

Фото: firerobots.ru.

Заместитель главного конструктора Дмитрий Штирц, отвечающий за разработку электроники и программного обеспечения, обращает наше внимание на другой важный факт.

- Еще семь-восемь лет назад в России взрывозащищенные противопожарные роботы были только импортные, - говорит он. - Мы создали свои, ничуть не хуже, но вдвое дешевле! Даже наши роботизированные системы по цене давно сопоставимы с теми же традиционными спринклерными системами, а совершеннее, надежнее, эффективнее их на порядки. Это при том, что само по себе оборудование постоянно усложняется. Скажем, инфракрасные сканеры с механической системой долго служили верой и правдой, но сейчас мы перешли на еще более надежный электронный вариант сканеров с матричными датчиками. Созданная у нас производственная система позволяет все это делать доступным для потребителей. Это в целом очень интересные процессы, и участвовать в них интересно. Представьте, как это - заставить, по сути, железяку «ожить» и работать. Думаю, не ошибусь, если скажу, что всех нас в «ЭФЭР» объединяет то, что мы делаем… интересные вещи, которые нужны людям.

СКАЗАНО

Юрий Горбань, генеральный директор Инженерного центра пожарной робототехники «ЭФЭР»:

- Пожарное дело - синтез многих дисциплин: физики, химии, гидравлики, механики и так далее. Все это должно учитываться серьезнейшим образом. В начале Великой Отечественной, когда выяснилось, что наши танки горят как свечки, именно ученые ВНИИ противопожарной обороны МЧС нашли решение этой проблемы. И если говорить о современных технологиях и технике, то они лишь увеличивают количество факторов, способствующих возгораниям, пожарам, противостоять которым люди один на один с огнем не могут. Для этого и создаются системы и автоматика, в том числе роботы, которые помогают человеку. Мечта всех пожарных - узнать о возгорании в момент его возникновения и сразу потушить с минимальными издержками. По сути, наши усилия все эти годы были направлены на решение этой задачи. И она решена: мы осуществили мечту!