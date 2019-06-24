2019-06-24T11:18:58+03:00
Общество

В морге Апатитов перепутали трупы, умерших женщин похоронили в чужих могилах

Тела пришлось эксгумировать, а больницу ждет серьезная проверка
Мария ПАШЕНКОВА
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Родственники умерших женщин испытали двойное потрясение: сначала от утраты, а потом из-за ошибки с телами [снимок носит иллюстративный характер].Родственники умерших женщин испытали двойное потрясение: сначала от утраты, а потом из-за ошибки с телами [снимок носит иллюстративный характер].Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Крайне некрасивая история произошла в морге Апатитов при местной больнице и повлекла за собой серьезную проверку. В нескольких семьях случилась двойная беда: сначала они потеряли близких, а потом... похоронили чужих людей. В своем горе люди просто не заметили, что им выдали не те тела.

"Тела мамы в морге так и не нашли"

Как оказалось, в морге по неизвестным пока причинам были перепутаны бирки на трупах. Речь идет о трех случаях: двух умерших женщин успели похоронить.

- Похороны назначили на 20 июня. Мы пришли в морг, чтобы забрать её и похоронить. К нам вышел сотрудник и сказал, указывая на тело: "Вот, забирайте, это ваша мама". Я захожу, смотрю и отвечаю: «Это не моя мама! Эта бабушка лет на двадцать старше нее, моей маме всего 66 лет!» Папа еще сказал: "Я что, свою жену не узнаю?" Доказывали по приметам, что это не она. Тела мамы в морге так и не нашли. Стали звонить в прокуратуру, вызвали полицию. Пока ждали полицейских, сотрудники морга вызвонили тех, кто хоронил своих родных в этот же день. Пришли парень с девушкой, заплаканные тоже — и это оказалась их бабушка! То есть они похоронили не того человека! - рассказала родственница погибшей женщины Евгения Палатникова "ХибИнформБюро".

Серьезная проверка

- Данные действия повлекли выдачу тел, документов, а также захоронение под чужими именами. Одна из родственниц, поняв, что ей выдали тело чужого человека, сообщила о данном факте в правоохранительные органы, - рассказала подробности этой истории руководитель пресс-службы СУ Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

На основании постановления следователя тела женщин были эксгумированы. К проверке СКР присоединились и их коллеги из прокуратуры.

- Прокуратурой города Апатиты проводится проверка по обращениям родственников соблюдения требований закона в деятельности Апатитско-Кировской центральной городской больнице. КЦГБ. Будет определен порядок проведения патолого-анатомических вскрытий. Устанавливаются виновные лица. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, - пояснила начальник пресс-службы ведомства Анжелика Черногубова.

О причинах, почему получилась столько щекотливая ситуация, пока не сообщается. Не исключено, что свою роль сыграл человеческий фактор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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