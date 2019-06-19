Вся продукция животноводства – под контролем

Электронная ветеринарная сертификация действует уже год. С 1 июля 2018 года все хозяйствующие субъекты, занимающиеся производством, транспортировкой, хранением, реализацией продукции животного происхождения, обязаны быть зарегистрированы в ФГИС «Меркурий» - федеральной государственной информационной системе электронной ветеринарной сертификации, и использовать ее для оформления ветеринарных сопроводительных документов (ВСД).

В настоящее время доступ к ФГИС «Меркурий» предоставлен 1948 хозяйствующим субъектам в Республике Карелия, 3084 организациям в Архангельской области и 227 – в Ненецком автономном округе. В период с января по май 2019 года на подконтрольной Управлению Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу территории оформлено около 5,5 миллионов электронных ветеринарных сопроводительных документов.

Все товары –в «Меркурий»

В первый год, когда работа по оформлению ветсертификатов в системе «Меркурий» стала обязательной, электронные ВСД требовалось оформлять не на все категории продукции животноводства.

Однако уже с 1 июля 2019 года вступают в силу приказы Министерства сельского хозяйства от 15.04.2019 №193, №194 и №195. Согласно документам, с этой даты оформление ветеринарных сопроводительных документов станет обязательным практически на всю продукцию животноводства.

Приказом предусмотрено исключение для некоторых категорий товаров. Оформление ВСД на эти позиции станет обязательным с 1 ноября 2019 года:

- питьевое молоко (пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное, ультравысокотемпературно-обработанное молоко, изготовленное промышленным способом и упакованное в потребительскую упаковку

- сливки, пахта, сыворотка, йогурты и кефир, и другая кисломолочная продукция, изготовленная промышленным способом из подвергнутого термообработке молока и упакованная в потребительскую упаковку;

- мороженое (за исключением плодово-ягодного мороженого и фруктового льда);

- творог и молодые сыры любой жирности (соответствующие коду ТН ВЭД 0406 10).

При этом прочие сыры, а также сливочное масло, консервированные рыба и мясо, молочная продукция в транспортной упаковке подлежат электронной сертификации уже с 1 июля 2019 года.

Вся продукция внесена в приказ в соответствии с товарной номенклатурой ВЭД ЕАЭС.

.

Прозрачность – значит безопасность

Полный переход на электронную ветеринарную сертификацию позволит сделать оборот всей продукции животноводства прозрачным. Это «плюс» для потребителей, так как путь товара можно отследить «от поля до прилавка» и убедиться в его качестве и безопасности. Достаточно лишь узнать у продавца электронный код, содержащийся в ЭВСД, и ввести его на сайте ФГИС «Меркурий».

Такие изменения положительны и для добросовестных предпринимателей, так как способствуют повышению уровня доверия покупателей.

При этом система электронной ветеринарной сертификации помогает избавить рынок от фальсифицированной и небезопасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции.

Управление напоминает, что за реализацию продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов установлена административная ответственность по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа: для граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; для должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Транспортировка сельскохозяйственных животных или продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов в соответствии с ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

За нарушения, связанные с неправильным порядком оформления ветеринарных сертификатов, в том числе за непроведение гашения электронных ветеринарных сертификатов при поступлении продукции на предприятие, предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа для граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; для должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

По вопросам, связанным с системой электронной ветеринарной сертификации, а также регистрацией в ФГИС «Меркурий», обращайтесь в Управление по адресу: г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д.22, тел. 8 (8142) 56-60-20, эл. почта rsn10vet@yandex.ru

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и ненецкому автономному округу