День России в Мурманске: программа праздника, перекрытия дорог

Сегодня вся страна отмечает День России или полное название праздника — День независимости России. В этот день была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Праздничные мероприятия состоятся и в Мурманске.

Эх, погуляем!

Центром гуляний как всегда станет площадь Пять Углов. Что ждать северянам?

С 12 часов здесь начнут работать праздничная ярмарка, детский городок, выставка вооружения, военной техники и продукции собственного производства УФСИН, полевая кухня.

С 13 часов можно будет посетить спортивный проект «Родной двор – родной город», шатер «Караоке», увидеть уличный театр, игровую площадку «Я люблю тебя Россия»; танцевальную игру Just dance.

В 14 часов на улице Ленинградской состоится принятие присяги Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области.

В 15 часов по проспекту Ленина пройдет торжественный марш учащихся Нахимовского военно-морского училища, а на сцене исполнят его гимн.

В 15.30 у «Арктики» начнется праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города. Специальный гость праздника – исполнитель песен о Мурманске Сергей Избаш.

Программа празднования Дня России в Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области

Внимание, водитель!

Из-за праздника в центре города будет по традиции перекрыто движение. Где будет не проехать

– площадь перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан», с 00 до 20 часов 12 июня;

– улица Профсоюзов, от проспекта Ленина до улицы Ленинградской, с 00 до 16 часов 12 июня;

– проспект Ленина, от улицы Комсомольской до улицы Карла Маркса, с 09 до 16 часов 12 июня;

– улица Ленинградская, от дома № 5/23 по улице Воровского, до улицы Профсоюзов, с 00 до 20 часов 12 июня;

– улица Воровского, от улицы Софьи Перовской до улицы Коминтерна, с 00 до 20 часов 12 июня;

– улица Ленинградская, от дома №24 по улице Ленинградской до улицы Профсоюзов, с 09 часов 11 июня до 00 часов 12 июня.

Будет запрещено движение, а также парковка всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца:

– по улице Ленинградской, от дома № 5/23 по улице Воровского, до улицы Профсоюзов, с 00 до 20 часов 12 июня;

– по улице Воровского, от улицы Софьи Перовской до улицы Коминтерна, с 00 до 20 часов 12 июня;

– на площади перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан», с 00 до 20 часов 12 июня;

– по улице Ленинградской, от дома №24 по улице Ленинградской до улицы Профсоюзов, с 09 часов 11 июня до 00 часов 12 июня.

Также, будет приостановлено движение всех видов транспорта на время прохождения воспитанников филиала «Нахимовки» по проспекту Ленина, от улицы Комсомольской до улицы Карла Маркса, по улице Профсоюзов, от проспекта Ленина до улицы Ленинградской, с 15 до 16 часов 12 июня. По мере освобождения проезжей части дороги, движение транспорта будет открываться.