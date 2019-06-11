2019-06-11T11:41:40+03:00
Общество

Снег накрыл Мурманскую область, Норвегию и Финляндию

А ветер во время грозы повалил деревья в Апатитах и сорвал крыши [фото, видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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В прошлом году снег в Мурманске тоже выпал 11 июня. Фото: Артур ШинкарукВ прошлом году снег в Мурманске тоже выпал 11 июня. Фото: Артур Шинкарук
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Ах лето красное, что же ты творишь? Мы, конечно, не удивились, что на Крайнем Севере в июне пошел снег, но ведь можно было и без этого!

Эх, лето, что-то зимнее. Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Эх, лето, что-то зимнее.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Только в субботу, 8 июня, северяне вышли на пляжи и к озерам позагорать, можно было надеть шорты и платья. А уже 11 июня с неба полетели белые мухи. Такую неприятность в Мурманскую область принес циклон, который перед этим заснежил Норвегию и Финляндию.

Водители в Заполярье уже успели сменить зимнюю резину на летнюю. Кажется, зря. Фото: Петр Широбоков

Водители в Заполярье уже успели сменить зимнюю резину на летнюю. Кажется, зря. Фото: Петр Широбоков

Идет он с севера Скандинавии на восток. И будет вредничать еще и завтра, 12 июня. Так что День России обещает быть холодным. Впрочем, не в первый раз в этот праздник Мурманскую область посыпает снегом.

Так выглядит летняя дорога на Териберку. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

Так выглядит летняя дорога на Териберку. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

К капризам природы многие северяне оказались неготовы. Ведь автолюбители давно сменили зимнюю резину на летнюю. И если в столице Заполярья на ней еще можно было аккуратно проехать, то, например, в Печенгском районе снега выпало, словно поздней осенью. Здесь утром во вторник уже случилась серьезная авария. И в областном ГИБДД не исключают дня жестянщика. В Кировске этой ночью и вовсе был заморозок. В Мурманске было всего +1. В прошлом году, к слову, снег выпал в ночь с 11 на 12 июля. С - стабильность.

Впрочем, не только снег царствует в Мурманской области. Последние дни отметились сильными грозами. Из-за них та же Умба — 309 домов - осталась без электричества.

Гроза в Хибинах - зрелище грандиозное. Фото: Борис Вахмистров

Гроза в Хибинах - зрелище грандиозное. Фото: Борис Вахмистров

Сначала гром и молнии обрушились на Мурманск, 10 июня пришли в Апатиты. Там непогода разгулялась на славу. Так, на улице Строителей и на территории одного из детских садов сильный ветер повалил деревья прямо на тротуар.

После грозы апатитчане нашли поваленные деревья. Фото: vk.com/this_is_apatity

После грозы апатитчане нашли поваленные деревья. Фото: vk.com/this_is_apatity

А на улице Дзержинского сорвал рубироид с крыш жилых домов. К слову, только недавно дом прошел через капитальный ремонт, и вот теперь все трубы насмарку.

Сильный ветер во время грозы сорвал в Апатитах покрытия с крыш. Фото: vk.com/pdsh51

Сильный ветер во время грозы сорвал в Апатитах покрытия с крыш. Фото: vk.com/pdsh51

Летняя гроза в Кировске.Видео: Погода в Мурманске

ИСТОЧНИК KP.RU

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