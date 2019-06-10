Лето-2019 в Мурманске: обновленный график отключения горячей воды

Отопление в Мурманске в этом году снова не отключили в конце мая. Из-за того, что вентиль был перекрыт только 9 июня, ресурсоснабжающим компаниям пришлось сдвинуть график опрессовок и основных работ. «КП» публикует новый полный график, когда в Мурманске летом-2019 не будет горячей воды.

- 10 июня на территории всей Мурманской области завершился отопительный сезон. И мы приступаем к подготовке к новому осенне-зимнему периоду. Начиная с 23 июля будут осуществляться выезда комиссии в муниципалитеты для проверки идущих работ в этом направлении. На данный момент все ресурсоснабжающие организации составили график предстоящих работ, - отрапортовал на оперативном совещании министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский.

Мурманская ТЭЦ Гидравлические испытания и опрессовки: - Мурманская ТЭЦ: 11 - 17 июня, 20 - 26 августа; - Южная котельная: 10 - 17 июня, 24 - 26 июля, 6 - 12 августа; - Восточная котельная: 18 - 24 июня, 3 - 5 июля, 13 - 19 августа. График остановки теплоисточников для выполнения ремонтных работ на основном оборудовании: - Мурманская ТЭЦ: 9 - 22 июля; - Южная котельная: 25 июня - 8 июля; - Восточная котельная: 23 июля - 5 августа. Мурманэнергосбыт Гидравлические испытания и опрессовки: - «Северная»: 17 - 20 июня, 20- 25 июля (испытания на гидравлические потери 26 - 28 августа); - Абрам-Мыс: 18 - 20 июня, 6 - 8 августа (испытания на гидравлические потери 9 - 11 июля); - «Роста»: 10 - 13 июня, 19-21 августа; - ЦТП по ул. Шевченко, ул. Бондарной: 25 - 28 июня, 15 - 18 июля;

- ЦТП - 171, 175 кв.: 17 - 19 июля;

- ЦТП - 202, 203, 62, 69 кв.: 25-28 июня; - ЦТП - кв. 2 Новое Плато, кв. 2а, Больничный городок: 25 - 28 июня, 23 - 26 июля; - ЦТП «Фестивальная»: 25 - 28 июня, 23 - 26 июля; - Росляково-1: 26-28 июня, 5 - 7 августа; - Росляково южное: 20-21 июня, 8 - 9 августа. График остановки теплоисточников и остановка по пару: - «Северная»: 2 - 15 июля, 9 - 12 июля; - Абрам-Мыс: 17 - 30 июля; - Роста: 1 - 14 августа; - Росляково-1: 16 - 29 июля; - Росляково южное: 16 - 29 июля.