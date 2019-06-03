2019-06-03T16:41:17+03:00
Общество

Полмиллиона в месяц, но без машин: сколько получают главы следкома, УМВД и прокуратуры Мурманской области

Руководители силовых ведомств отчитались о доходах за 2018 год
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Главы Следкома, УМВД и прокуратуры по Мурманской области отчитались о своих доходах.Главы Следкома, УМВД и прокуратуры по Мурманской области отчитались о своих доходах.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Точку в марафоне деклараций о доходах медийных лиц Мурманской области можно поставить после обнародования документов руководителей силовых структур. Они обычно отчитываются о материальном положении после губернатора, депутатов всех уровней и глав муниципалитетов.

Самый впечатляющий доход оказался у главного следователя Мурманской области Андрея Ефремова. Региональный следком он возглавил в мае 2018 года, а до этого почти год он был начальником с приставкой и.о.

В своей декларации он отчитался о доходе в 5,7 миллиона рублей или почти по 477 тысяч рублей в месяц. В 2017-м он заработал 5,2 миллиона рублей. В собственности у него земельный участок в 1250 кв.м, дом (75,1 кв.м) и квартира (77,1 кв.м). Супруга Андрея Александровича за год ничего не заработала, зато у нее есть Mercedes-Benz GLS.

Заместители главного следователя тоже могут не жаловаться на свои кошельки. Первый зам Олег Коробов заработал 5,2 миллиона рублей, Кондратий Степанов - почти 5 миллионов.

В прокуратуре доходы скромнее, но все равно приличные. Так, глава ведомства в Мурманской области Василий Щербаков заработал 4,8 миллиона рублей против 4,3 миллионов в прошлом году. Правда, у него нет в собственности ни недвижимости, ни машин. Только две квартиры в пользовании (50 и 93,3 кв.м). Из родных главный прокурор задекларировал доход несовершеннолетнего сына - почти 7 тысяч рублей.

Глава УМВД по Мурманской области Виталий Зайков оказался самым скромным по доходам среди коллег. На свою должность он был назначен в конце августа 2018 года. Он задекларировал 2,6 миллиона рублей и 666 тысяч рублей супруги. В собственности у Виталия Николаевича земельный участок (979 кв.м) и жилой дом (149 кв.м). А вот две квартиры (33,2 и 46,2 кв.м) и Toyota Land Cruiser оформлены на жену. В 2017-м Зайков как заместитель министра внутренних дел по Республике Карелия - начальник полиции, заработал 6,6 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доходы в правительстве Мурманской области: кто самый бедный и самый богатый

Евгений Никора зарабатывает 666 тысяч рублей в месяц, а Андрей Иванов - "всего" 245 тысяч (подробности)

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис отчитался о своих доходах

Глава региона рассказал о доме в Испании и Porsche (подробности)

Доходы депутатов Мурманской областной Думы: кто самый бедный и богатый

Спикер регионального парламента уступил в зарплате коллегам (подробности)

Доходы депутатов Госдумы: Алексей Веллер заработал меньше жены, а супруга Алексея Лященко - пару копеек

Декларации за 2018 год представили и сенаторы от Мурманской области (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Кандалакшанин разбился насмерть, упав из окна на третьем этаже
Жители Ловозерского района обратились к президенту из-за рыбопромысловых участков
Северянам советуют не ходить на кладбище, чтобы не получить по голове камнем
В Мурманске мастер по обработке рыбы украл с норвежского судна 77 рабочих костюмов
Авария в Ленобласти унесла жизнь режиссера монтажа "Арктик ТВ" Владимира Пташинского
На «Дикой тропе» под Мурманском кот Сэм и его хозяин хотят построить банный чум
Наводить порядок в гаражах Мурманской области намерены вместе с прокуратурой и налоговой
В Мурманске собирают деньги на срочное лечение задыхающейся девочки
Максим Рудь: «Задача стоит изменить ситуацию в строительной отрасли и возродить промышленность»
В Коле задержали разбойника, напавшего на женщину с ножом ради бижутерии
Мурманчанина, задолжавшего ребенку 300 тысяч рублей, вычислили из-за курения в туалете
Подрядчики не хотят работать с ЗАТО в Мурманской области, год от года срывая закупки
Сотрудница банка в Мурманске сняла 662 тысячи рублей со счета умершего клиента
Минздрав Мурманской области затянул с закупками аппаратов искусственной вентиляции легких и тонометров
В Московской области лось выскочил под машину, в которой ехали мурманчане
Под Оленегорском встретили ядовитых лягушек
Пранкер из Мурманска вдохновил свою девушку выбежать полуголой во время финала Лиги Чемпионов
Только двое из трех рожденных под Оленегорском зайчат добрались до Москвы живыми
Новым министром строительства Мурманской области стал Максим Рудь из Крыма
На Ленинградке в Мурманске BMW перевернулся на бок
В Мурманске перенесли отключение горячей воды
Соцсети: Новый министр строительства Мурманской области уже определен
Северному флоту сегодня исполнилось 286 лет
В Мурманске с дома на Достоевского обрушилось балконное ограждение
Ночью Кировск остался без света и тепла из-за непогоды