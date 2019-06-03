Полмиллиона в месяц, но без машин: сколько получают главы следкома, УМВД и прокуратуры Мурманской области

Точку в марафоне деклараций о доходах медийных лиц Мурманской области можно поставить после обнародования документов руководителей силовых структур. Они обычно отчитываются о материальном положении после губернатора, депутатов всех уровней и глав муниципалитетов.

Самый впечатляющий доход оказался у главного следователя Мурманской области Андрея Ефремова. Региональный следком он возглавил в мае 2018 года, а до этого почти год он был начальником с приставкой и.о.

В своей декларации он отчитался о доходе в 5,7 миллиона рублей или почти по 477 тысяч рублей в месяц. В 2017-м он заработал 5,2 миллиона рублей. В собственности у него земельный участок в 1250 кв.м, дом (75,1 кв.м) и квартира (77,1 кв.м). Супруга Андрея Александровича за год ничего не заработала, зато у нее есть Mercedes-Benz GLS.

Заместители главного следователя тоже могут не жаловаться на свои кошельки. Первый зам Олег Коробов заработал 5,2 миллиона рублей, Кондратий Степанов - почти 5 миллионов.

В прокуратуре доходы скромнее, но все равно приличные. Так, глава ведомства в Мурманской области Василий Щербаков заработал 4,8 миллиона рублей против 4,3 миллионов в прошлом году. Правда, у него нет в собственности ни недвижимости, ни машин. Только две квартиры в пользовании (50 и 93,3 кв.м). Из родных главный прокурор задекларировал доход несовершеннолетнего сына - почти 7 тысяч рублей.

Глава УМВД по Мурманской области Виталий Зайков оказался самым скромным по доходам среди коллег. На свою должность он был назначен в конце августа 2018 года. Он задекларировал 2,6 миллиона рублей и 666 тысяч рублей супруги. В собственности у Виталия Николаевича земельный участок (979 кв.м) и жилой дом (149 кв.м). А вот две квартиры (33,2 и 46,2 кв.м) и Toyota Land Cruiser оформлены на жену. В 2017-м Зайков как заместитель министра внутренних дел по Республике Карелия - начальник полиции, заработал 6,6 миллионов рублей.

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