В Архангельске определили «Наследников Ломоносова»

В столице Поморья прошли финальные игры пятого сезона телевизионной гуманитарной олимпиады «Наследники Ломоносова». В интеллектуальных поединках участвовали ученики десятых классов школ Архангельской области. Ребята вели борьбу за право представлять наш регион на федеральной телевикторине «Умницы и умники».

- На съемки в Москву приглашены сразу семеро старшеклассников, - сообщает пресс-служба властей Поморья.

Рекорд

Олимпиада «Наследники Ломоносова» отметила свое пятилетие рекордом - впервые более 140 юных северян зарегистрировалось на участие в турнире. До очного телевизионного противостояния было допущено 27 человек. Именно они и разыграли путевки на проект, который идет в эфире Первого канала.

Напомним, что «Наследники» являются отборочным этапом программы «Умницы и умники». Ее бессменный ведущий, профессор МГИМО МИД России Юрий Вяземский присутствовал на финальных играх юных интеллектуалов-северян.

- На сегодня 25 регионов активно участвуют в этом интеллектуальном движении. Что касается секретов успеха в игре, то, конечно, надо много читать, причем читать внимательно. Надо обязательно рассчитывать на свои силы. В трудный момент важно не растеряться, поскольку, даже не зная правильного ответа, можно логически выйти на него, - отметил Юрий Павлович.

Победитель

Три финальных поединка должны были ответить на вопрос, кто же станет лучшим «наследником». В работе жюри участвовали губернатор Архангельской области Игорь Орлов, председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, а также министр образования и науки Архангельской области Сергей Котлов.

По результатам финальных игр на разноцветных дорожках олимпиады победителями были признаны Вячеслав Самсонов из Мирного и северодвинец Егор Шитиков. Для них была организована суперигра. В интеллектуальной дуэли успех сопутствовал Вячеславу Самсонову, который был признан абсолютным победителем пятого сезона «Наследников Ломоносова».

- Хотелось попробовать себя в этой олимпиаде, чтобы понять, смогу ли я добиться результата. Было сложно и волнительно. К финалу я готовился на протяжении месяца. Думаю, что победил во многом благодаря своему учителю и наставнику, - отметил Вячеслав Самсонов.

«Семерка»

Чтобы максимально объективно подойти к итогам сезона, были учтены не только результаты выступлений ребят на дорожках, но их ответы в роли теоретиков. Кроме того, для нашего региона было сделано исключение и расширена квота на представительство северян в проекте «Умницы и умники».

В итоге сразу семеро старшеклассников Поморья примут участие в съемках федеральной викторины. Ими стали:

Вячеслав Самсонов, средняя школа №3 (Мирный);

Егор Шитиков, Северодвинская гимназия №14 (Северодвинск);

Андрей Кашин, Ульяновская СОШ (Устьянский район);

Юлия Сюрина, средняя школа №2 (Новодвинск);

Карина Куропаткина, средняя школа №3 (Новодвинск);

Яна Сенина, Коневская средняя школа (Плесецкий район);

Екатерина Харина, гимназия №21, (Архангельск).

Стоит напомнить, что по результатам предыдущих сезонов трое школьников Архангельской области смогли победить на федеральном проекте «Умницы и умники». Все они без экзаменов были зачислены на первый курс МГИМО МИД России