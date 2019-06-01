Ула Асдал Рокконес раскрывает «Тайны викингов»… Продолжение следует

23 мая сцена Карельской государственной филармонии была пронизана звуками саксофона: совместно с карельским симфоническим оркестром и дирижером Иваном Столбовым для ценителей классической музыки была представлена уникальная программа одаренного музыканта-саксофониста, интересной личности, самобытного вокального исполнителя Ула Асдала Рокконеса.

Программа «Тайны викингов» – образец норвежской музыкальной культуры, воплощение традиционных скандинавских тем. Концерт был представлен в рамках восьмого фестиваля «Онего- Классик». Музыкантом-саксофонистом были исполнены знаменитые творения создателей классической музыки: К.Хаббестад – «Норвежская греза», концерт для саксофона с оркестром, А.Глазунов – Концерт для саксофона с оркестром, Э. Григ – Сюита № 1 и № 2 из музыки к драме «Пер Гюнт».

Главные ключи профессионализма

Игра музыканта отличилась контрастом между прозрачностью, мягкостью и дерзостью, драматичностью музыкальных интонаций. Эмоциональная глубина, чистота звучания инструмента заполнили зал с первой до последней минуты концерта.

Между репетициями с симфоническим оркестром Ула Асдал дал полезный и занятный для студентов консерватории мастер- класс. В ходе мероприятия талантливый музыкант и вдумчивый рассказчик делился с участниками секретами мастерского владения инструментом, в деталях и подробностях рассказал об опыте учебного процесса в классе и за пределами репетиционного зала. В рамках мастер-класса каждый студент мог представить на суд мастеру свои произведения из репертуара, а также получить оценку мастера и анализ от исполнения. В финале мастер- класса Ула Асдал поделился со студентами советами, как совершенствовать профессионализм и осознавать необходимость бесконечного творческого развития.

Музыкант убежден - очень важно и ценно понимать, что среди музыкантов нет победителей и побежденных, необходимо быть в постоянном развитии, стать любопытным и смелым для экспериментов в исполнении произведений любого музыкального жанра, развивать свои индивидуальные способности и навыки, быть упорным в достижении целей в постижении мастерства. Но главное – любить инструмент, ценить свою работу и свое дело.

Невозможно не сказать о завершающем вокальном предъявлении музыканта, представленного в рамках программы «Тайны викингов». Акапельное исполнение пятиминутного произведения, с первых звуков и аккордов, пробирает до мурашек, чувственность звучания создает атмосферу, в которой воедино сливаются вокал исполнителя и каноны национального норвежского фолка. Ула Асдал пел завораживающе: и тихо, и громко, как будто дотронулся до души каждого из слушающих, и создал маленькое чудо на нескольких квадратных метрах сцены. Без сомнения, выступление напомнило акапельный спектакль- экспромт, на несколько минут поменявший пространство и тематику концерта. Но в этом были и особая гармония, и уникальность выступления.

«Три кита»: джаз, классика, фолк

Мне удалось пообщаться с музыкантом. В ходе живого диалога, просто и доступно мастер рассказал о трех основных музыкальных направлениях, на которых, подобно «трем китам», держатся его основные музыкальные программы. Это джаз, академическая музыка и фолк.

По словам исполнителя, в каждом концерте он старается ориентировать слушателя на определенный жанр и не смешивать музыкальные стили между собой.

– Каждый мой концерт посещается ценителями и критиками определенного музыкального направления, они готовятся к определенной атмосфере и готовы впитывать музыку конкретного музыкального жанра – будь то джаз, академическая или фольклорная музыка.

Трепетно и живо Ула Асдал рассказывал о том, как на протяжении 2015 года был музыкальным руководителем и композитором группы Barents collaboration band, собравшейся в рамках Международного кинофестиваля в Тромсё. В ходе проекта норвежские и российские музыканты писали и исполняли музыку для немых фильмов. Музыкант поделился опытом участия в качестве джазового музыканта на концертных площадках и фестивалях в Северной Норвегии, сотрудничества с различными ансамблями. Такие проекты, как концерты с группой Рио де Трокконес (балканская/народная/классическая музыка), квинтетом Майка дель Ферро (джаз), Magyar Hot Club (венгерская/цыганская) и Marit Sandvik & Nova Onda (бразильская самба/босса/MPB) дают возможность профессионального развития, поиска новых смыслов в творчестве.

Совместно с Норвежским советом по морепродуктам им был запущен проект по возобновлению торговли миктероперкой между Норвегией и Кубой, в обмен на выступления кубинских ансамблей и сольных исполнителей.

– Подобные проекты, – объясняет Ула Асдал,– направлены на воспитание социального партнерства в сотрудничестве с организацией международных концертов.

Музыкант убежден в том, что каждое мероприятие такого рода несет заряд творческого диалога между странами, культурного взаимообмена и пользы для двух сторон-участников проекта. В современном мире, по мнению музыканта, – это, безусловно, важный и в какой- то степени,миротворческий и миссионерский момент в общении между странами.

Ула Асдал Рокконес – любопытный к любым проявлениям жизни артист, которого бесконечно вдохновляют природа, музыка и история своей страны. Надеемся, что в будущем исполнитель не раз представит свой репертуар в Карелии и преподнесет сюрпризы, как для поклонников классической музыки, так и для ценителей джаза и фолка.

Благодарю за встречу, Ула Асдал Рокконес!

СПРАВКА

Ула Асдал Рокконес (Ola Asdahl Rokkones) – один из немногих саксофонистов, исполняющих как классическую музыку, так и джаз. Родился в 1983 году в Тромсё (Норвегия). В 2007 году окончил Консерваторию Тромсё. Обучался под руководством Вибеке Брейан, Жан-Ива Фурмо и Йона Пола Индерберга. В 2012 году получил Премию в области культуры коммуны Тромсё. Выступал с различными оркестрами Норвегии, России, Германии и Франции. Участвовал в премьерах сочинений таких композиторов, как Торстен Огорд-Нильсен, Александр Маноцков, Мартин Ромберг, Бьерн Бреймо, Ларс Скоглунд, Кьель Хаббестад и Эрик Стифьель.

Как джазовый музыкант сотрудничал с Квинтетом Майка дель Ферро, Марит Сандвик и ансамблем Magyar Hot Club. В 2010 году представлял Норвегию в Европейском джазовом оркестре. В дискографии – диски Pirate Bay (2010) и Jazz Poetry (2013).

На международном кинофестивале в норвежском Тромсё в 2015 году выступал в квартете с Андреем Кондаковым и Владимиром Волковым.

В дискографии – альбомы «Норвежский саксофон» (с Фабио Мастранджело и оркестром «Северная симфония», 2018), Autumn Sessions (с Квинтетом Майка дель Ферро, 2018), Flor (с Марит Сандвик и ансамблем Nova Onda, 2018), «Сладкое Рождество» (с Терье Баугеродом, 2017), JazzPoetry (с ансамблем Cats vs. Kitchen Utensils, 2013), «Они из Эквадора» (с Сонорой Симаррон, 2012) и «Пиратский залив» (с ансамблем DripP, 2010).

В октябре 2018 года вышел сольный диск Рокконеса с концертами для саксофона Ромберга, Огорда-Нилсена иХаббестада (LAWO Classics).