Би-2, КняZZ, АлисА, Сплин и другие: В Новгородской области снова состоятся «КИНОпробы»

До грандиозного события этого лета остались считанные дни! Мультиформатный музыкальный фестиваль «КИНОпробы» состоится 21, 22 и 23 июня 2019 года - традиционно на территории аэродрома «Окуловка» в Новгородской области.

- Удобное расположение (фестиваль находится на пути следования скоростных поездов «Сапсан» и в непосредственной близости от новой трассы М11, - Ред.) делает «КИНОпробы» доступными для жителей двух столиц, а специально организованные туры из городов Северо-западного федерального округа упростит приезд еще из десятка регионов, - заявляют организаторы события.

Хедлайнером первого дня станет КняZZ с полноценной программой «Король и шут. 30 лет» и голограммой Михаила Горшенева, второй день закроют БИ-2 с симфоническим оркестром и презентацией нового альбома, хедлайнера третьего дня объявят уже скоро.

КняZZ.

Всего с 21 по 23 июня на сцене в Окуловке появится более 30 музыкальных коллективов, и на данный момент список участников выглядит следующим образом: АИГЕЛ, Бригадный подряд, Горшенев, Кис-кис, Леонид Агутин, Мэйти, Операция пластилин, Пасош, Порнофильмы, Сергей Бобунец, Слот, Сплин, Lounа, Nizkiz, Shortparis, Radio Tapok, Trubetskoy, Аигел, Нервы, F.P.G, Animal Джаz.

- Сохранится также социально ответственная билетная политика. Парковка и места под палатки по традиции будут бесплатными, а стоимость входа на фестиваль начинается от 1 тысячи рублей. Сохранится и специальная льгота для жителей Окуловки, которые смогут беспрепятственно покидать территорию фестиваля и возвращаться по обычному билету категории «Входной», - уточняют организаторы.

Билеты на фестиваль можно приобрести на официальном сайте.

Сплин.

Справка

Фестиваль «Кинопробы» впервые состоялся в 2000 году в столичном СК «Олимпийский», он собрал лучших музыкантов страны, исполнивших песни группы Кино.

21 июня 2017 года в день 55-летия Виктора Цоя в Окуловке состоялся первый фестиваль «КИНОпробы.Solstice», на котором выступили Чайф, Алиса, Пилот, КняZz, Louna, Бригадный Подряд и другие. Тогда фестиваль проходил один день. И несмотря на будний день и отсутствие рекламы, его посетило 11 тысяч человек.

22, 23 и 24 июня 2018 прошел второй фестиваль, который продолжался уже три дня. В нем приняли участие группы Би-2, Алиса, ДДТ, Brainstorm, Tanzwut, Louna, Дельфин, Сергей Бобунец, Гречка, КняZz, Калинов Мост, 25/17, Пилот, впервые - Леонид Агутин.

Фестиваль за 3 дня посетило 32 тысячи человек, а музыкальный форум получил массу позитивных отзывов в СМИ и социальных сетях. Окуловка появилась на музыкальных картах страны, встав в один ряд с крупнейшими музыкальными фестивалями России.