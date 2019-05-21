Километр сетей в Выгозере

Эксперты Общероссийского народного фронта в Карелии совместно с сотрудниками Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству и транспортной полиции приняли участие в экологической акции «День без сетей».

Цель мероприятия – очистить водоемы от сетевых орудий лова, которые нельзя использовать до конца июня, поскольку щука, плотва, судак, окунь и лещ идут на нерест. В ходе четырехчасового рейда вдоль акватории третьего по величине озера в Карелии - Выгозеро в Сегежском районе республики - участники акции выловили километр сетей, в некоторых из них находилась мертвая рыба.

– Обнаруженная в сетях рыба погибла давно. Следовательно, рыбаки не только нарушили закон, установив сети, но и давно про них забыли, – сказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта Владимир Кванин.

Всех нарушителей будут искать. Их ждет штраф от 2 до 5 тысяч рублей, а также конфискация орудий лова и лодок.

По данным Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, в 2018 году инспекторы выявили 1180 нарушений правил рыболовства. У браконьеров изъято более 1 тонны незаконно добытых водных биоресурсов, 508 единиц орудий лова, 46 транспортных средств и 35 лодочных моторов.