2019-05-30T00:23:44+03:00
Карелия

Как Карелия сохраняет леса

В республике реализуется национальный проект «Экология»
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С начала сезона в лесах Карелии зарегистрировано 6 лесных пожаров на общей площади 20,4 га [снимок носит иллюстративный характер].С начала сезона в лесах Карелии зарегистрировано 6 лесных пожаров на общей площади 20,4 га [снимок носит иллюстративный характер].Фото: REUTERS
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Карелия вошла в федеральный проект «Сохранение лесов» (2019 - 2021 годы) национального проекта «Экология». На обновление парка лесопожарной техники и оборудования республике ежегодно будет выделяться более 43 миллионов рублей. Об этом на брифинге в правительстве Карелии рассказал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Павлов. Одним из вопросов, обсуждавшихся на встрече, стало прохождение пожароопасного сезона.

− Карелия активно включилась в подготовку национального проекта «Экология». В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нам выделены средства субвенции из бюджета в объеме 64,5 миллиона рублей. Из них 43,6 миллиона – на приобретение лесопожарной техники и оборудования, − отметил Павлов.

В настоящее время проводится закупка техники: тракторов, мотопомп, навигационного оборудования, катеров, ранцевых огнетушителей, бензопил. Кроме этого, идет дооснащение уже имеющейся в республике техники.

Закупленная техника для тушения лесных пожаров поступит в Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов.

По информации министерства природных ресурсов и экологии, с начала сезона в лесах Карелии зарегистрировано 6 лесных пожаров на общей площади 20,4 га. Средняя площадь пожара на 21 мая по республике составила 3,4 га, что ниже средней за предыдущие 5 лет (3,8 га). В прошлом году на эту да ту было зарегистрировано 22 лесных пожара на площади 34 га. Возгорания произошли в Лахденпохском, Сортавальском, Медвежьегорском и Суоярвском районах.

В соответствии со Сводным планом максимальное количество привлекаемых сил и средств пожаротушения увеличено на 87 человек и составляет 3335 человек, а также 1916 единиц техники. Для проведения лесоавиационных работ заключены государственные контракты на привлечение 7 воздушных судов. Разработано 1137 маршрутов наземного патрулирования протяженностью 47 тысяч километров.

В 2019 году за счет средств субвенций из федерального бюджета и софинансирования из бюджета республики на борьбу с лесными пожарами Карельскому центру авиационной и наземной охраны лесов выделено 149,1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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