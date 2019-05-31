2019-05-30T00:38:24+03:00
Карелия

Неприятных «ароматов» станет меньше

В Петрозаводске ограничат количество рейсов для вывоза осадка с очистных сооружений
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Фото: ПКС-Водоканал.Фото: ПКС-Водоканал.
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Специалисты администрации города, сотрудники АО «ПКС-Водоканал» и подрядных организаций достигли соглашения о минимизации числа перевозок обезвоженных продуктов водоочистки.

С июня будет временно ограничена численность рейсов автомобилей, перевозящих осадок с городских канализационно-очистных сооружений (КСО) на свалку ТКО в районе станции Орзега. Решение об этом принято во время рабочего совещания, в котором приняли участие специалисты администрации города, АО «ПКСВодоканал» и подрядных организаций.

– В настоящее время осадки с очистных сооружений вывозятся на свалку ТКО через район Птицефабрика, жители которого часто жалуются на неприятный запах, исходящий от автомобилей с обезвоженным илом. После обсуждения мы приняли решение организовать мойку автомобилей перед выездом с территории КОС. Также на очистных сооружениях будет оборудован дополнительный дренаж для ила, чтобы осадок становился более густым, продумана система дополнительной герметизации кузовов автомобилей, – отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Помимо этого, достигнуто соглашение, что с 1 июня на период теплого времени количество рейсов для вывоза осадка будет ограничено. Отметим, что в АО «ПКСВодоканал» действует горячая линия в мессенджерах Whatsapp и Viber (+7-911-430-05-47), по которой можно оперативно проинформировать специалистов об отсутствии люков на колодцах инженерных сетей или о других проблемах, связанных с сетями водопровода и канализации.

По-прежнему эту информацию можно сообщать и по круглосуточному телефону МКУ «ЕДДС» 051.

ИСТОЧНИК KP.RU

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