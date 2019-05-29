В Мурманском рыбном порту намерены в два раза сократить сроки проверок всех служб

Кажется, врио губернатора Мурманской области Андрея Чибис всерьез намерен привести в чувства рыбную отрасль Заполярья. По крайней мере, он движется к этой цели со скоростью локомотива и останавливаться не намерен. Последние два дня для главы региона прошли в подробном обсуждении этого больного для северян вопроса. Что ж, время потрачено не зря и определенные договоренности по рыбе достигнуты.

- Первая задача, которая перед нами стоит, - улучшение эффективности работы рыбного порта. Мы обсудили с владельцами этот вопрос. Есть ряд решений, которые будем дожимать и двигать, - рассказал о результатах работы Андрей Чибис. – Вторая задача – сокращение сроков, которые сегодня абсолютно не конкурентоспособны ни с норвежцами, ни с другими коллегами. По предварительным договоренностям, сроки будут сокращены в два раза.

К работе готовы все контрольные службы. Более того, для решению этого важного вопроса создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли также представители Росрыболовства и генеральной прокуратуры. Результат ждут через месяц.

Но не сроки единые убивают шансы на развитие рыбной отрасли в Заполярье. Споры предприятий, которые ведут свою деятельность на территории рыбного порта, тоже не идут на пользу.

- Что касается нашего рыбного порта – уже на этой неделе должен быть сделан первый шаг на пути к урегулированию споров. Правда, пока это будет соглашение, а вот в дальнейшем будем работать над созданием единого юридического лица, - отметил Андрей Владимирович.

О консолидированной структуре, которая будет работать по принципу «единого окна» говорил и глава Росрыболовства Илья Шестаков, подчеркнув, что это очень важная работа.

- Также мы будем делать все, чтобы подвигнуть незаходные суда разгружаться в России и в частности в Мурманске. Если они не будут этого делать, то не получат разрешения на вылов рыбы в экономической зоне нашей страны. На данный момент в Северном бассейне занимаются промыслом 40-50 таких судов, - отметил Илья Васильевич.

Кроме того, на встрече также шла речь о строительстве в регионе перерабатывающих заводов, работающих на инвестиционной квоте, чтобы та же треска, например, не уходила в Китай, а оставалась в стране.