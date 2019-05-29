«Счастье – вот оно, здесь и сейчас!»

Ранним утром в субботу с центральной площади Апатитов доносилась живая музыка, удивляющая виртуозными, ласкающими слух аккордами. «Это репетирует «Brainstorm», - догадались многие и были правы: на внушительной сцене проводили саундчек знаменитые музыканты. Был повод поспешить по-раньше на главный городской праздник - День химика, организованный компанией «ФосАгро.

Не смотри - участвуй!

Те, кто вышел из дома пораньше, весь долгий день могли набираться впечатлений и принимать участие в интерактивных развлечениях. Первым массовым «аккордом» стал велопарад из двухсот с лишним участников.

- Мы раздали все майки с номерами, но люди подъезжали еще, спрашивали, можно ли присоединиться», - рассказывают девушки у стойки регистрации.

Конечно, можно! Компания «ФосАгро» сделала многое для того, чтобы ЗОЖ стал трендом в Кировско-Апатитском районе, и теперь может пожинать плоды этого: по главным улицам города ехали целые семьи и ватаги друзей-приятелей.

В полдень возле Дворца культуры свою загадочную игру с воображением зрителей начали уличные театры из Санкт-Петербурга. Перед гостями предстали лунные жители, корабли, танцующие на белоснежном полотне, космонавты и акулы, потом арена разорившегося цирка, где не задалось ни одно представление... Но как хохотали дети и взрослые, глядя на эти комические неудачи!

Выступление уличных театров из Санкт-Петербурга понравилось и детям, и взрослым. Фото: Игорь Шеховцов.

- Я была во Франции и не раз там видела мимов. Могу точно сказать: эти артисты не ниже уровнем, - говорит апатитчанка Елена Святковская. - Такие пластика, выразительность, полная самоотдача... Мы без слов понимаем все, что они хотят сказать!

Наблюдать за спектаклями-миражами можно было целых два часа, но те, кому хотелось посмотреть еще что-нибудь интересненькое, спешили дальше.

- Начинаются веселые уроки химии и физики. Мы с вами будет делать взрывы, поднимать в воздух предметы, замораживать детей, а может, и некоторых родителей! - зазывали профессора из «Сумасшедшей лаборатории». - Но давайте начнем с самого простого: сделаем шашлык из воздушного шарика.

К удивлению маленьких гостей, это оказалось не так уж сложно: главное, выбрать правильное место для прокола деревянной шпажкой. Так как шарики раздавали повсюду, вскоре половина ребят гуляла с разноцветными «шашлыками».

Все знают, что забава малышей - радость для родителей, поэтому все площадки и улицы были заполнены довольными людьми всех возрастов.

Подарки для всех

Праздничная колонна получилась внушительной: к ней присоединилась немалая часть гостей, и все гордо прошествовали от Дворца культуры до главной сцены.

Первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников: «Спасибо за ударный труд, дорогие друзья!». Фото: Игорь Шеховцов.

- В этом году мы отмечаем наш профессиональный праздник с чувством особой гордости - «Апатиту» исполняется 90 лет, и юбилей мы встречаем с новыми трудовыми победами, - так обратился к гостям праздника Михаил Рыбников, первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро». - Мы взяли планку в 10 миллионов тонн по производству апатитового концентрата и обязательно покорим новую вершину в 10,5 миллиона тонн. Всего этого удалось достичь не только благодаря многомиллиардным инвестициям в производство и его кардинальной реконструкции, но и вашему ударному труду, уважаемые обогатители!

Благодарность по давно сложившейся традиции, руководители компании «ФосАгро» выразили и материально: на сцену поднимались заслуженные работники Кировского филиала АО «Апатит», а самым торжественным моментом стало вручение автомобиля, сверкающего лаком красного KIA «Rio», лучшему обогатителю 2019 года.

Лучший обогатитель 2019 года - Артур Сёмкин. Фото: Игорь Шеховцов.

- Я до последней минуты не знал, что шикарный подарок достанется мне, ведь нас много было, тех, кого представляли сегодня к награждению! - говорит Артур Сёмкин, оператор пульта управления АНОФ-2. - Что тут скажешь, такое поощрение мотивирует трудиться еще старательнее и усерднее, на благо всем!

Счастливый обогатитель покинул площадку у сцены на новом авто, но

вскоре вернулся: начинался концерт, без преувеличения грандиозный, потому что первой выступала всемирно известная группа «Brainstorm».

- Я просто не поверила своим глазам, когда увидела в афише их название. Моя любимая группа – в Апатитах, на городском празднике?! - восхищается Яна Слепкова. - Приехала с мужем из Кировска. Мы погуляли до концерта, и вот они – долгожданные, поют вживую... Вы послушайте, как прекрасно!

Лидер группы Ренарс Кауперс оправдал ожидания с лихвой. Он на русском языке общался со зрителями, спел все лучшие песни, порадовал новинкой, композицией «Мотив». А потом, заметив недалеко от сцены мальчика, увлеченно игравшего на воображаемой гитаре, пригласил его на сцену.

Нужно было видеть сияющие глаза этого ребенка, который стоял рядом со звездными музыкантами, и его восхищенных и благодарных родителей, снимавших на видео удивительную встречу!

- Счастье - вот оно, всегда здесь и сейчас. Мы с вами запомним этот день и этот миг! - сказал Ренарс Кауперс в конце лирической песни. - Сколько бы лет ни прошло, он останется в наших душах. Мы сейчас счастливы, и пусть так будет всегда!

Текст: Мария Ильина