В Мурманске ведется строительство жилых новых домов

Ответы на популярные вопросы покупателей коттеджного поселка «Брусникино2».

Жилищное строительство в Мурманске отличается низкими темпами, поэтому жители города ограничены в выборе при приобретении новой квартиры. Купить дом в Мурманске можно, пользуясь, преимущественно, предложениями на вторичном рынке недвижимости. Поэтому строительство второй очереди коттеджного поселка «Брусникино2» - реальная перспектива для жителей Мурманска и области купить новый просторный загородный дом без разочарований.

В апреле текущего года мы сообщали об открытии продаж загородных домов и земельных участков в «Брусникино2». Высокий интерес к поселку и желание мурмачан жить загородом обосновали необходимость нового материала, в котором вы найдете ответы на наиболее частые вопросы покупателей.

Можно ли купить готовый коттедж в «Брусникино2»?

В настоящее время в «Брусникино2» возводятся и представлены покупателям три одноэтажных коттеджа различной площади. Купить готовый загородный дом с земельным участком в «Брусникино2» в Мурманске можно уже сейчас.

Сколько всего домов будет построено в «Брусникино2» и кто будущие соседи?

В поселке планируется возведение 39 жилых домов, построенных по технологии каркасного строительства. Ваши будущие соседи – семейные пары среднего возраста с детьми, а также молодые семьи.

Какая инфраструктура имеется в поселке Зверосовхоз, есть ли детский сад?

Поселок «Брусникино2» расположен на закрытой охраняемой территории, площадью 5,5 га, в Кольском районе Мурманской области, на месте пгт. Зверосовхоз. В шаговой доступности от «Брусникино2» находятся продуктовый магазин, детский сад, школа, амбулатория, остановка общественного транспорта.

Можно ли купить только земельный участок?

В «Брусникино2» 39 земельных участков, площадь каждого 9 -13 соток. Стоимость земельного участка с подведенными коммуникациями (городской водопровод, электричество, канализация) составляет 1 500 000 рублей.

В чьей собственности будет земля?

Дом и земельный участок, после заключения договора и оплаты, переходят в собственность покупателя.

Возможно ли строительство «коттеджа под ключ» с внутренней отделкой?

Согласно договора, коттеджи передаются владельцам с «черновой» отделкой. По желанию заказчика, за дополнительную оплату возможно проведение отделочных работ. Стоимость работ зависит только от предпочтений, пожеланий заказчика.

Какая площадь домов?

В «Брусникино2» вы можете построить одноэтажный или двухэтажный дом, площадью 79 – 130 кв.м.

Что есть в доме?

На выбор покупателей представлено несколько вариантов готовых проектов коттеджей. Каждый проект отличается функциональной организацией пространства. В доме предусмотрена просторная кухня, объединенная с гостиной, несколько спален, сауна, гардеробная, хозяйственные помещения. Также Вы можете построить дом по собственному, индивидуальному проекту, в котором будут учтены вкус, потребности, привычки Вашей семьи.

Как строятся дома и сколько времени продолжается строительство?

Дома возводятся по каркасной технологии строительства из самых современных и экологичных материалов. Процесс строительства каркасного коттеджа в Мурманске занимает 3 месяца.

Действует ли ипотека и материнский капитал?

Да, вы можете купить коттедж Мурманске в коттеджном поселке «Брусникино» по ипотеке и с инвестицией материнского капитала.

Кто застройщик поселка?

ООО "Вудэко", строительная компания, основанная в Мурманске в 2010 году. Компании принадлежат земельные участки на территории поселка Зверосовхоз. Компания специализируется на возведении каркасных жилых домов.

Отдел продаж «Брусниикино»

Телефон: (8152) 20-90-10;

www.brusnikino.com

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