Где дешевле заказать пластиковые окна в Мурманске? 5 идей для практичных покупателей

Идея 1. Убедитесь, что обращаетесь к производителю

В Мурманске множество фирм, которые предлагают услуги по продаже и установке пластиковых окон. Но лучше обращаться к производителю. Так, например, уже 18 лет в городе работает известный оконный завод «Ариес» по производству пластиковых окон «Рехау» в Мурманске. На заводе Вам предложат изготовление и установку пластиковых окна по выгодной цене, без возможных надбавок.

Идея 2. Гарантия от производителя на все конструкции 5 лет

Важно, что oknaaries.ru - сертифицированный завод немецкого производителя пластиковых окон «Рехау». Это значит, что здесь Вы можете заказать оригинальные немецкие пластиковые окна отличного качества. Оконный завод "Ариес"- единственный полностью автоматизированный завод в Мурманске. Передовое оборудование и высококвалифицированные специалисты, позволяют поддерживать строгий контроль качества окон, лоджий, стеклопакетов, балконов. На все конструкции покупателям предоставляется гарантия 5 лет.

Идея 3. Получите гарантию на установку пластиковых окон и лоджий

Почему надежнее заказывать пластиковые окна, лоджии, балконы «Рехау» на заводе «Ариес» в Зверосовхозе в Мурманске? Установку окон проводят собственные монтажные бригады. Важное преимущество: по договору-подряда покупатель получает гарантию не только на конструкцию, но и на фурнитуру, и главное, на монтажные работы.

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Идея 4. Cкидка до 20% на пластиковые окна*

Хотите получить большую скидку на заказ? Убедитесь, что скидка учтена в смете на производство окон. Например, цена на пластиковые окна «Рехау» на заводе «Ариес» часто ниже, чем у конкурентов – скидка составляет до 20% от стоимости. На официальном сайте оконного завода «Ариес»- производителя окон «Рехау» в Мурманске www.oknaaries.ru вы сможете найти выгодные акции, актуальные предложения, привлекательные скидки, которые помогут Вам существенно сэкономить.

*скидка 20% распространяется на оконную конструкцию.

Идея 5. Честность в выполнении заказа

Оконный завод «Ариес» расположен в поселке Зверосовхоз Мурманской области. Наверняка, вам знакомо современное здание завода на пути в аэропорт. Именно здесь производят пластиковые окна Рехау и вы сами можете увидеть процесс выполнения Вашего заказа. Здесь же, в отделе продаж оконного завода Вы можете получить компетентную консультацию менеджера по продажам по выбору конструкций, ценам на пластиковые окна «Рехау» и срокам выполнения заказа.

Идея 6. Бесплатный замер и доставка

Выполнение профессиональных замеров, демонтаж и уборка старых окон, доставка пластиковых окон, лоджии или балкона - эти услуги специалисты оконного завода «Ариес» в Зверосовхозе выполнят для вас совершенно бесплатно при заказе окон, лоджий, балкон и других конструкций «Рехау».

Как заказать окна Рехау на оконном заводе «Ариес»?

Для получения расчета вашего заказ, необходимо сделать бесплатный замер. Пожалуйста, позвоните по телефону в Мурманске: (8152) 20-90-50 и закажите бесплатный замер в удобное для вас время.

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*Скидку предоставляет ООО «Вудэко»

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