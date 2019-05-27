Об эксплуатации мелиоративных систем

В Республике Карелия общая площадь осушенных сельскохозяйственных угодий составляет 62,8 тыс. га, в том числе пашни - 39,6 тыс. га. Такие земельные участки, входящие в состав земель сельскохозяйственного назначения, в соответствии с распоряжением правительства Республики Карелия от 16.07.2009 № 271р-П относятся к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям, использование которых в других целях не допускается.

Для того чтобы сохранить плодородие мелиорированных земель, граждане и юридические лица, которые эксплуатируют мелиоративные системы, отдельно расположенные гидротехнические сооружения и защитные лесные насаждения, обязаны содержать указанные объекты в надлежащем состоянии и принимать меры по предупреждению их повреждения. Такие требования установлены статьей 29 Федерального закона «О мелиорации земель».

Чтобы поддерживать мелиоративные системы в надлежащем состоянии, следует:

1. Контролировать работу системы и выявлять причины отказов в работе, нарушений состояния отдельных элементов, повреждений и разрушений.

2. Выявлять места возможного возникновения аварий.

3. Контролировать уровень грунтовых вод.

4. Контролировать состояние осушенных угодий.

5. Удалять из проводящих каналов и водоприемников случайно попавшие предметы, затрудняющие свободное течение воды и создающих подпор.

6. На откосах и бермах каналов, защитных валах и дамбах скашивать травянистую растительность, не допускать зарастание их древесно-кустарниковой растительностью.

7. Очищать от мусора, ила, снега, льда и посторонних предметов отверстия мостов, труб - переездов, дренажные устья и другие сооружения мелиоративной системы.

8. Осуществлять промывку и прочистку закрытых коллекторов и дрен.

9. Контролировать работу дренажных устьев, гидротехнических сооружений на закрытой регулирующей сети.

10. Обеспечить ликвидацию деформаций и повреждений креплений каналов, конструкций гидротехнических сооружений.

Герб Россельхознадзора.

В соответствии со статьями 30 и 31 Федерального закона от 10.01.1996 № 4-ФЗ "О мелиорации земель" строительство на мелиорируемых (мелиорированных) землях объектов и проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв и препятствовать эксплуатации мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений.

Правила эксплуатации мелиоративных систем утверждены Минсельхозпродом РФ 26 мая 1998 года.

За нарушение законодательства в области мелиорации земель предусмотрена административная ответственность.

Проведение мелиоративных работ с нарушением проекта влечет привлечение к ответственности по статье 10.9 КоАП РФ с назначением наказания в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей; на должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц - от 30000 до 40000 рублей.

Нарушение правил эксплуатации мелиоративных систем или отдельно расположенных гидротехнических сооружений, повреждение мелиоративных систем грозит привлечением к ответственности по статье 10.10 КоАП РФ.

Нарушение правил эксплуатации мелиоративной системы или отдельно расположенного гидротехнического сооружения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей; на должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей; на юридических лиц - от 10000 до 20000 рублей.

Повреждение мелиоративной системы, а равно защитного лесного насаждения влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц - от 2000 до 3000 рублей; на юридических лиц - от 20000 до 30000 рублей.

Сооружение и (или) эксплуатация линий связи, линий электропередачи, трубопроводов, дорог или других объектов на мелиорируемых (мелиорированных) землях без согласования со специально уполномоченным государственным органом в области мелиорации земель влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц - от 1500 до 2000 рублей; на юридических лиц - от 10000 до 20000 рублей.

Информация предоставлена пресс-службой Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу.