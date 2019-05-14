Спрашивали? Отвечаем: Куда девать мусор после субботников?

Собранный на субботниках мусор необходимо складировать в мешки и оставлять у контейнерных площадок. В апреле - мае в Карелии традиционно проходят мероприятия по приведению в порядок территорий общего пользования, а также придомовых территорий, береговых зон водных объектов, городских пляжей и парковых зон.

Важным этапом организации субботников является вывоз мусора. Помощь в его транспортировании оказывают операторы по вывозу ТКО, которые сталкиваются с проблемой складирования мусора не в мешки, а сразу в контейнеры, что является недопустимым. В результате мусоросборники переполняются, а места для ТКО в них не остается, и на контейнерной площадке образуется несанкционированная свалка.

Региональный оператор по вывозу ТКО «Автоспецтранс» обращает внимание организаторов и участников экологических акций о необходимости аккуратно складывать мусор в мешки и оставлять их у контейнерных площадок. Поэтапно он будет вывезен.

Кроме того, напомним, разобранные строения, теплицы, заборы, бревна, шины, строительные и прочие подобные отходы не являются ТКО, и складировать их на контейнерных площадках также недопустимо. Собственники должны самостоятельно позаботиться об утилизации этих отходов, например, заключив договор с компанией, имеющей лицензию на обращение с ними.

Текст: Наталья Колокольникова.