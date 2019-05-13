2019-05-27T15:02:01+03:00
Карелия

На лето в Карелии запустили прямые рейсы из Петрозаводска в Симферополь

Перевозчик будет осуществлять перелеты дважды в неделю
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Авиасообщения между Крымом и Карелией ранее не существовало.Авиасообщения между Крымом и Карелией ранее не существовало.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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С сегодняшнего дня, 13 мая, открыты регулярные авиаперевозки по маршруту «Петрозаводск - Симферополь». Период выполнения авиарейсов - с мая по сентябрь текущего года. Полеты будет выполнять ООО «Авиапредприятие «Северсталь» с частотой рейсов 2 раза в неделю (понедельник, четверг), продолжительность полета составит 3 часа 10 минут.

В 2019 году маршрут «Петрозаводск - Симферополь» включен в перечень маршрутов, субсидируемых Росавиацией из федерального бюджета, с софинансированием 50 % расходов за счет средств регионального бюджета. Организация этих рейсов - результат работы Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.

Субсидирование организации воздушных перевозок по этому маршруту в 2019 году позволило установить более доступную стоимость авиабилета, начиная от 5 640 рублей в одном направлении на одно место в салоне экономического класса.

– Вопрос полетов из столицы Карелии на юг России серьезно прорабатывался на уровне правительства республики. Уверен, что эти рейсы будут востребованы у населения, – рассказал министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексей Кайдалов.

Министр подчеркнул, что аэропорт Петрозаводска и авиапредприятие «Северсталь» связывает тесное сотрудничество. Так, в этом году будут запущены еще два рейса на южные направления в рамках развития регионального авиасообщения

– Уже осуществляются регулярные перевозки пассажиров в Череповец и Архангельск, – сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Текст: Наталья Колокольникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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