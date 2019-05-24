Приказано выжить?

Поселок городского типа расположен на севере Карелии и считается одним из самых красивых уголков Республики. По крайней мере, так написано на официальном сайте Лоуховской администрации. И судя по новостям от чиновников, в их населенном пункте все более-менее нормально. Но, видимо, местные жители считают по-другому.

На прошлой неделе в соцсетях Карелии появился пост следующего содержания: «Мы писали во все инстанции, но от них только одни отписки и никакой конкретики. Мы хотим… попросить помочь нам дать огласку нашей ситуации! Наши бараки могут рухнуть в любую минуту, они еле держатся…»

Как оказалось, бараки находятся по адресу: переулок Новый, дома 12 и 14.

– Наши бараки-времянки 1967 года постройки, – рассказали жители. – Это жилье было построено для временного проживания рабочих, которые строили трассу.

По словам местных, на данный момент бараки признаны аварийными и подлежат сносу. Дом под номером 14 вошел в пятый этап расселения, и жильцы вынуждены ждать новоселья аж к 2025 году. А дом под номером 12 даже не вошел в эту программу.

Фото: stolicaonego.ru.

– Жильцы Барака № 12 уже стянули стяжками несущую стену, чтоб она не выпала, – пишут жители. – Но стяжки уже расходятся, и крыша может рухнуть, а в бараке живут пенсионеры, семья с грудным ребенком, сердечники, люди с сахарным диабетом и инвалиды. Нам еще остается заболеть туберкулезом, так как в бараке – постоянно сырость, плесень и холод.

Зимой люди спят в одежде, потому что толщина стен всего 8-10 сантиметров, да и фундамента практически нет.

– В 2018 году один барак уже рухнул. В этом так называемом жилье нет никаких удобств: вода и туалет на улице. С начала зимы ничего не чистится: ни туалеты, ни выгребная яма. Вся эта вонь и жижа с помойки плывет под дом прямо к порогу, – пишут люди. – За эти бараки мы еще вынуждены платить как за хороший пентхаус.

Только за свет жильцы выкладывают порядка 7-8 тысяч рублей, не считая платежей за воду, мусор и содержание жилья.

– У людей не хватает пенсий и зарплат, чтоб оплачивать за все, – возмущаются жильцы. – Люди боятся за жизнь своих детей и думают брать кредиты, чтоб жить в безопасности, чтобы не накрыла ночью крыша барака. Некоторые вынуждены скитаться по съемным квартирам и платить за аварийную квартиру, и еще и за съемную. Зарплата у людей - 15 тысяч в месяц, а пенсии – 10 тысяч. И ничего не остается на жизнь… Мы писали заявление в УК ООО «ЭКО» на перерасчет за содержание жилья, пришла отписка, что нам не положено, – продолжают жители.

Недовольны люди и дорогами у бараков.

Фото: Татьяна Третьякова

– По такой дороге не то, что ходить страшно, но и проехать: везде очень глубокие ямы и торчащие камни! Обращались в администрацию, но никаких действий нет на протяжении уже пяти лет. Ее даже не могут отсыпать для людей. Если администрация бездействует, то что говорить об управляющей компании. Ответ один: бараки аварийные, и нет смысла что-то делать, – возмущаются в социальных сетях.

Самое страшное в этой ситуации, что до 2025 года аварийное жилье может не дожить. И что делать людям, которые каждый день рискуют своей жизнью, находясь в таких нечеловеческих условиях.

Надеемся, что контролирующие органы возьмут на заметку эту ситуацию и помогут жителям поселка Лоухи.

Текст: Наталья Колокольникова.