Что стоит знать, отправляясь в путешествие со своим питомцем

Приближается отпускной сезон. Многие владельцы собак и кошек, отправляясь в путешествие, пожелают взять с собой и своих любимцев. Прежде чем спланировать поездку, стоит познакомиться с основными ветеринарными требованиями при перевозке мелких домашних животных*.

Внутри страны

При перевозке домашних, служебных, декоративных животных не требуется оформление ветеринарного свидетельства формы №1, при условии, что владелец животных не менялся и поездка не связана с коммерческой деятельностью или посещением выставок.

В поездках необходимо иметь с собой ветеринарный паспорт питомца, где должна содержаться информация о проведении вакцинации против бешенства. Прививка должна быть сделана в течение 12 месяцев до даты поездки (но не позднее, чем за 20 дней до нее).

Внутри Таможенного союза

Через границы стран Таможенного союза (Российская Федерация, Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия) домашних любимцев можно перевозить по ветеринарным сертификатам Таможенного союза формы №1. Этот документ можно получить в районной (городской) станции по борьбе с болезнями животных.

Кроме того, в такую поездку можно взять не более двух животных в сопровождении ветеринарного паспорта. В этом случае вышеуказанный ветсертификат оформлять не требуется.

При этом в паспорте должны быть отметки о вакцинации (собаки - против бешенства, чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита, парво- и аденовирусных инфекций, лептоспироза, кошки- против бешенства и панлейкопении). Срок действия вакцинации - 12 месяцев, но пересекать границу можно не ранее, чем спустя 20 дней после ее проведения. В течение 5 дней до поездки должен быть проведен клинический осмотр животного, о чем в паспорте должна быть сделана соответствующая отметка ветеринарным врачом. Такая отметка дает право на перемещение животного в течение 120 дней при условии, что за этот период не истекает срок действия вакцинации (ревакцинации) против бешенства.

Герб Россельхознадзора.

За рубеж

Прежде чем спланировать такую поездку, следует самостоятельно изучить ветеринарные требования государств, на территорию которых планируется вывоз животных, и провести все нужные процедуры: вакцинацию, дегельминтизацию и так далее.

Вывезти собаку или кошку за границу можно либо с сертификатом формы 5а, либо в сопровождении международного ветеринарного паспорта.

В первом случае в течение 5 дней перед поездкой необходимо посетить госветслужбу для оформления ветеринарного свидетельства ф1, подтверждающего выполнение требований страны-экспортера. Это ветсвидетельство нужно предоставить для переоформления на ветсертификат формы 5-а в территориальное управление Россельхознадзора либо в пункте пропуска через границу.

Если вы планируете отправиться в поездку в сопровождении ветеринарного паспорта, убедитесь, что он соответствует форме и заполнен в порядке, установленном Едиными ветеринарными требованиями, предъявляемыми к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору). В течение 5 дней до поездки также необходимо провести клинический осмотр животного в госветслужбе.

Если животное возвращается в страну постоянного проживания после посещения Российской Федерации, и при этом законодательство этого государства не требует наличия отметок о проведенном на территории Российской Федерации ветосмотре, то животное вывозится на основании указанного паспорта также без дополнительного оформления ветсертификата. В этом случае ветеринарное законодательство стран Европейского союза предусматривает обязательную вакцинацию животных от бешенства в установленные сроки на территории государств, входящих в ЕС. В иных случаях при ввозе в страны Евросоюза необходимо оформить ветеринарный сертификат по форме, установленной Регламентом ЕС от 12.06.2013 №576/2013, от 28.06.2013 №577/2013, от 11.04.2016 №2016/561.

При ввозе животных в страны ЕС обязательными требованиями являются иммунизация животного от бешенства чипирование, при этом вакцинация признается действительной, если она проведена после чипирования. Для таких стран ЕС, как Мальта, Ирландия, Великобритания, Финляндия, обязательной является отметка о проведении обработки животного от эхиноккокоза не позднее чем за 24 часа и не ранее чем за 120 часов до ввоза на территорию указанных государств.

Оформление разрешения Россельхознадзора на вывоз из Российской Федерации собак, кошек, кроликов и хорьков не требуется.

Возвращение в Россию

Вернуться домой после поездки вы можете также в сопровождении международного паспорта, который приравнивается к ветеринарному сертификату. В течение 5 дней до поездки необходимо провести клинический осмотр питомца у ветеринара. При въезде в Россию будут действовать те же требования о вакцинации, что установлены для перемещения внутри стран Таможенного союза.

Пересечь границу можно и в сопровождении ранее оформленного ветсертификата формы 5-а, - если вы находились за границей не более 90 дней и не бывали в местах, где имелись вспышки инфекционных заболеваний.

Разрешение на ввоз более чем двух собак или кошек оформляется генеральным разрешением по форме №1 на сайте Россельхознадзора, либо именным разрешением на лицо, осуществляющее ввоз животных.

*Информация предоставлена пресс-службой Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу.