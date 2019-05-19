Блогер проверил «Доступную среду» в Мурманске: центр приспособлен для инвалидов, а троллейбусы нет

Видеоролик мурманского блогера Владимира Вороновича о том, как инвалид-колясочник едет по проезжей части улицы Морской в столице Заполярья, собрал больше семи тысяч просмотров. А сам мужчина решил, что нельзя проходить мимо таких историй. Владимир встретился с Олегом и узнал, почему тот делает выбор в пользу проезжей части, а не безопасного тротуар. А потом и вовсе вместе с соратниками проинспектировал, насколько в Мурманске доступна та самая «Доступная среда».

Путь до легкоатлетического манежа

- Олег оказался достаточно открытым человеком, который занимается спортом, - делится впечатлениями Владимир Воронович.

Но еще больше вызывает уважение то, какой путь он проделывает изо дня в день, чтобы добраться до легкоатлетического манежа в Долине Уюта, до которого обычному человеку от проспекта Кольского рукой подать. Препятствия на пути к здоровому образу жизни начинаются уже на первом этаже его дома.

- Пандус на ступеньках, ведущих к выходу из подъезда, есть, но Олег не может его опустить самостоятельно. Поэтому ему приходится ждать прохожих, которые помогут ему спуститься, - рассказывает Владимир Воронович.

Активисты решили проверить, насколько приспособлен Мурманск для людей с ограниченными возможностями. Фото: Владимир Воронович

Дальше все идет гладко: Олег на своей инвалидной коляске сноровисто минует крыльцо и родной двор, но на выезде из арки ему снова приходится решать задачку. Тротуар вдоль оживленной улицы есть, но заехать на него колясочник не может из-за отсутствия пандуса, который, к слову, есть в конце пешеходной дорожки. Парадокс! Олегу приходится лавировать среди едущих и паркующихся машин. Несколько минут и мурманчанин выезжает на проезжую часть улицы Морской. Кстати, а почему не на тротуар?

Не на всех троллейбусах колясочники могут передвигаться беспрепятственно. Фото: Владимир Воронович

- Как объяснил Олег, зимой тротуар не очень приспособлен для его коляски – там много наледи и неровностей, плюс заезды во дворы – сплошная колея. Поэтому ему приходится ехать по проезжей части. Специально для нас Олег проводит эксперимент: выезжает на тротуар и сразу коляску начинает трясти, а при проезде через колею она и вовсе грозит перевернуться. Правда, с наступлением весны наш герой передвигается по тротуару, - говорит Владимир.

Еще несколько минут, и Олег достигает цели своего тернистого пути – легкоатлетического манежа. Тренировка и обратный путь с преодолением все тех же препятствий.

Есть ли жизнь за центром?

Правда, историей инвалида-колясочника Олега мурманский блогер решил не ограничиваться и провел вместе с друзьями еще один эксперимент. Один из активистов сам сел в инвалидную коляску и отправился прогуляться по Мурманску, попутно посещая популярные общественные места: банк, магазины и так далее.

В целом в центре Мурманска "Доступная среда" создана, но ведь инвалиды живут и за его пределами. Фото: Владимир Воронович

- Эксперимент прошел хорошо. Центр города в принципе приспособлен для инвалидов: все сделано грамотно. Проверили плавательный бассейн, автобусы и даже дошли до железнодорожного вокзала. Однако троллейбусы не приспособлены для людей с ограниченными возможностями. - подводит итог своему маленькому расследованию Владимир Воронович. - Возникает единственный вопрос: неужели все инвалиды-колясочники живут в центре? Почему только он приспособлен для них? Весь отснятый видеоматериал мы передадим в Мурманскую областную Думу. Может там помогут.

Активисты хотят также достучаться до администрации Мурманска и тех, кто делает ремонт в городе, чтобы они обратили внимание не на пандусы в кинотеатре «Мурманск», а облагородили улицы столицы Заполярья, дав, тем самым, возможность по ним передвигаться инвалидам и мама с колясками.