Опальный мэр Сергей Субботин: «Мне нравится быть белой вороной и говорить не то, что принято»

Мемуары политиков в книжных магазинах вещь не редкая. Правда, книгу бывшего мэра Мурманска Сергея Субботина на полках среди других томиков не найдешь, так как ее опубликуют онлайн. «Мурманск. Откровения опального мэра» выйдет уже в этом месяце. Сергей Алексеевич рассказал «КП», что будет в книге, как родилась идея о ней и насколько разоблачительный материал собран на виртуальных страницах.

- Книга у меня будет первая и, надеюсь, последняя. Потому что в гораздо большей степени я читатель, а не писатель. На определенном этапе жизни начинаешь сильно ощущать, что времени впереди остается меньше, чем прожито. Возникает навязчивое стремление экономить его для чего-то более полезного и приятного, чем сидение за компьютером. Хотя бывает и это занятие удовольствием, - начинает свой рассказ Сергей Субботин.

Сергей Алексеевич даже пытался отстоять пост главы города в суде.Фото: Елена КОВАЛЕНКО

После выхода на пенсию (сейчас Сергею Алексеевичу 63 года) он стал разбирать бумаги, что накопились за годы работы. Личный архив увлек и навеял воспоминания. Причем в первую очередь не те документы, что соотносились со службой, а семейные. Фотографии, биографии, семейные истории…

- Я собрал все отрывочные записи, которые впопыхах делал еще при жизни родителей, поговорил со старшими родственниками, отсканировал все старые фотографии, - поясняет наш собеседник. - Получился полуфабрикат для изложения семейной истории. За полгода справился - написал все то малое, что сохранилось о жизни прапрадедов, прадедов, дедов, потом подробно рассказал о том, как прожили жизнь родители (вот о них можно было бы написать настоящую книгу - замечательные люди, оба фронтовики). Разослал родственникам, они благодарны.

Субботин с отцом на охоте. Сентябрь 1981.Фото: Из личного архива героя публикации

Потом настало время рассказать что-то и о своей собственной судьбе, но это оказалось непросто. Сергей Субботин 16 лет проработал в разведке и контрразведке. Можно ли писать о спецслужбах прямо и во всех деталях? Конечно, нет.

Зато можно было прямо без недомолвок рассказать о политической карьере. А это без малого 10 лет - сначала заместитель губернатора Юрия Евдокимова, потом мэр Мурманска.

- Хороший срок, интересная и сложная работа, и не очень хороший финал. Долго не мог избавиться от ощущения, что я, как спортсмен, долго бежал впереди всех, и вдруг прилетела по ногам «дубина», я оказался на обочине. Вроде, живой и здоровый, но уже не на дистанции. Теперь в своих письменных воспоминаниях надо объяснять и себе, и потомкам, что это за «дубина», мог ли я увернуться. Причем излагать это надо честно, иначе вообще незачем. Детям своим часто напоминал притчу о воробье, на которого упала коровья лепешка. Убеждал их, что на вопрос, кто виноват, надо отвечать - воробей, а не корова. Потому что все, что бывает в нашей жизни, зависит исключительно от нас самих (даже если иногда от нас ничего не зависит), - поясняет бывший политик.

Бывший губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов (слева) на инаугурации Субботина.Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Быть мэром Мурманска было непросто. Почти все главы столицы Заполярья уходили с поста по доброй воле или по истечению срока полномочий. Сергей Субботин - исключение.

Мэром он стал в 2009 году, честно победив на выборах. Но уже в 2010-м горсовет при поддержке нового губернатора Дмитриенко и полпреда президента в СЗФО Клебанова, как принято говорить в таких случаях «ушли» неугодного мэра с поста. В чем только не винили Сергея Алексеевича: и в бедах ЖКХ, и в ужасной санитарной обстановке, словом, плохо по всем фронтам. Суд, куда обратился горсовет по поводу отстранения Субботина, не встал на его сторону. Так что название книги не случайно. Мэр действительно опальный. Хоть стоит оговориться, что многие мурманчане долго не могли смириться с его уходом.Быть мэром Мурманска было непросто. Почти все главы столицы Заполярья уходили с поста по доброй воле или по истечению срока полномочий. Сергей Субботин - исключение.

Дмитрий Дмитриенко (справа) был губернатором Мурманской области с 2009 по 2012 год.Фото: Елена КОВАЛЕНКО

- Что касается названия «Мурманск. Откровения опального мэра»: все четыре слова имеют значение, - сообщает Сергей Субботин. - Я действительно был мэром, действительно оказался в опале и действительно постарался быть откровенным. Мурманск же - главная площадка событий, о которых пишу. Правда, следует оговориться - книга будет в двух частях. В первой больше речь идет на очень серьезные темы, о которых не принято говорить просто, с акцентом на вскрытие политтехнологических «секретов». Поясню: политикам, идущим во власть демократическим путем, не обойтись без политтехнологий, которые пронизывают все три вышеупомянутые понятия. Мурманск и мурманские «герои» упоминаются в первой части в основном в сносках, подтверждающих основной текст. Во второй части - ее закончу до конца 2019 года - будет наоборот: там речь о конкретных лицах и событиях, содержание разговоров с ними, подлинные текстовые документы.

Содержание книги обещает быть не конфетным. Уж если говорить, так правду, и показывать, кто есть кто на самом деле. Ситуации, подобные той, в которой ушёл глава города, лишний раз показывает, что на политическом ринге часто бывают кровопролития.

На подписании договора о строительстве соцжилья.Фото: Елена КОВАЛЕНКО

- Я на свою «дубину» сам налетел, - честно говорит опальный мэр. - Вполне мог от нее увернуться и бежать дальше в авангарде. Тем не менее, уверен, что в целом поступил правильно. Поговорка «С волками жить – по-волчьи выть» это не совет, как поступать, а, напротив, предостережение. Если все вокруг плюют на пол, подворовывают или матерятся без повода, не надо им уподобляться! Не каждому, слава Богу, дано в жизни побывать в политике, это не мед пить. А те, кто побывал, не всегда берутся за перо. И далеко не всегда люди, хлебнувшие этой участи, честно говорят то, что думают. А мне немного нравится быть белой вороной и говорить не то, что принято. В том числе, на серьезные темы, которые, казалось бы, давно вспаханы мудрыми людьми – о политике, демократии, власти. Хочу, чтобы читающие мою писанину тоже немного углубились в эти серьёзные темы. Это полезно для понимания того, что происходит в политической жизни города, области, страны, в политике вообще.

В книге упоминаются многие политические деятели от Юрия Евдокимова до Марины Ковтун. Некоторые до сих пор у власти. Не обидятся ли они, что о них пишут?

На рейде с главами округов.Фото: Елена КОВАЛЕНКО

- Не хотелось бы прогнозировать реакцию тех людей, чьи фамилии будут упомянуты. Человеческие реакции вообще трудно прогнозируемы. Конечно, многие фамилии будут названы, но совсем не обязательно в негативном контексте. Не намерен кого-то в чем-то уличать, обвинять, разоблачать и, тем более, оскорблять или унижать. Напротив, с некоторых пор мне нравится выискивать в людях, с которыми свела жизнь, не плохое, а хорошее. Более того, если уже сейчас и здесь вспомнить такие фамилии, как Веллер, Мусатян, то признаюсь - у них есть чему поучиться. Они в чем-то большие профессионалы. В частности, Алексей Борисович проявил завидную дальновидность и мастерство при формировании и использовании того горсовета, который создавался при его непосредственном участии в 2004 и 2009 годах. Получился очень эффективный инструмент управления. Андраник Владимирович - прирожденный политтехнолог-предприниматель (сомневаюсь в том, какое из этих двух амплуа на первом месте). Личностные окраски и целеполагание людей – это уже другой вопрос. В жизни, увы, недостаточно быть только хорошим человеком - таких людей очень много, но правят миром не они. Правят те, кто умеет, стремится и добивается. Повторю лишь, что личностные качества – другой, более сложный вопрос, - рассуждает Сергей Алексеевич.

Почему же книга не выйдет в печатном виде? На то есть определенные причины.

- Я всего лишь пенсионер. На жизнь вполне хватает, но на печатное издание тратиться не хочу. Лучше помогу детям и внукам. А главное – не считаю нужным. Кто захочет – прочтет мою писанину в электронном виде, - прямо говорит Сергей Субботин