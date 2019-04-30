2019-05-13T13:55:45+03:00
Здоровье

Пластические операции для жителей Мурманской области: цены, советы, как выбрать врача и клинику

Кто подарит красоту и уверенность северянам
Ника СВЕТЛОВА
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К пластическим хирургам часто обращаются как женщины, так и мужчины.К пластическим хирургам часто обращаются как женщины, так и мужчины.
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Говорят, что минусы нашей внешности на самом деле являются нашими плюсами и особенностями. Но это утверждение верно только в том случае, если наши несовершенства не порождают комплексы. А если все-таки это происходит, то не стоит бояться обратиться за помощью к пластическому хирургу, который бы исправил недочеты природы.

Каждый, кто решится на это, неизбежно встает перед вопросом: как правильно выбрать специалиста, чтобы потом ни о чем не жалеть, как не запутаться среди всего многообразия клиник, надо ли как-то заранее готовиться к операции и как восстановиться после нее.

Можно долго искать информацию на просторах интернета, а можно прочитать наш удобный проект с проверенной информацией и комментариями специалистов. Вы потратите минимум времени, а получите максимум пользы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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