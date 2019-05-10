Зарплата в 5,7 миллиона в месяц, дома в Чехии и Норвегии: сколько получают депутаты горсовета Мурманска

Первым о своих доходах в Мурманской области обычно отчитывается губернатор. Вслед за ним его подчиненные. А вот глав муниципалитетов и районных администраций обычно надо подождать. Но, наконец, и они отчитались о доходах, поэтому можно заглянуть в чужой карман.

В 2018 году глава администрации Мурманск Андрей Сысоев заработал почти 5 миллионов рублей, что существенно больше, чем в 2017-м, где было 3 миллиона. В своей декларации он указал, что 36 763 рубля - это доходы от вкладов в банке, 197 700 рублей - «иные» доходы и 5 миллионов - зарплата.

У Андрея Ивановича также есть две индивидуальные квартиры (56,5 и 55,3 кв.м) долевая часть в квартире (половина от 57 кв.м), два гаража и офис в доле (половина от 287,3 кв.м). Задекларирован и Chevrolet Viva.

Рассказали о своем материальном состоянии и заместители главы администрации. Все они зарабатывают примерно одинаково, но самым богатым стал Руфат Синякаев - 5,6 миллиона рублей. Самым «бедным» оказался Андрей Изотов - 2,9 миллиона рублей. Алексей Лыженков (первый заместитель) - 5 миллионов рублей, Валентина Доцник - 4 миллиона, Людмила Левченко - 4,2, Марина Мирошникова - 2,9, Елена Белова - 3,4 миллиона.

Глава города Полярные Зори Максим Пухов в 2018 году заработал 3,3 миллиона рублей. В Апатитах, Кировске, Кандалакше руководители о своих доходах еще не отчитались, а вот депутаты горсовета Мурманска не стали отставать от своей администрации.

Мэр областной столицы Тамара Прямикова сообщила, что в 2018 году заработала 3,3 миллиона рублей. В то время как ее супруг только 290 тысяч рублей. Также у главы города есть собственная трехкомнатная квартира (56,2 кв.м) и земельный участок в 411 кв.м.

Самой богатой в горсовете уже который год подряд становится Антонина Таран - 68,5 миллионов рублей за год (5,7 миллиона в месяц). Правда, за 2017 год ее доходы были более впечатляющими - 78 миллионов рублей. А вот самый скромный среди коллег - Игорь Калошин, который задекларировал 693 тысяч рублей (58 тысяч рублей в месяц).

У Антонины Таран впечатляет не только доход, но и список недвижимости: пять земельных участков (656, 617 (два), 1309, 660 кв.м), жилой дом (45,2 кв.м), две трехкомнатных квартиры (172,2 и 94 кв.м), два паркинга (962,85 и 962,85 кв.м). Своих машин у депутата нет, зато у ее супруга, который за год заработал только 270 тысяч (22,5 тысячи в месяц) автопарк внушительный: Mitsubishi Pajero, Mercedes-Benz, снегоболотоходы Argo-Avenger и CFMOTO (две штуки), мотовездеход Traxter и прицеп для перевозки лодок.

Почти вся недвижимость мурманских депутатов зарегистрирована в России. Игорь Морарь владеет земельным участком (1187 кв.м) и жилым домом (243 кв.м) в Норвегии, его жена - двумя квартирами в Чехии (44,6 и 113,9 кв.м). Там же в Чехии квартиру купили Сергей Веллер с супругой - 164,16 кв.м. Жена Сергея Вельшанского владеет квартирой в Болгарии (45,2 кв.м).

СПРАВКА «КП»

Кто сколько зарабатывает в Совете депутатов Мурманска

Михаил Белошеев - 3,4 миллиона рублей,

Игорь Морарь - 3,4 миллиона рублей,

Николай Вакульчук - 4,4 миллиона рублей,

Сергей Веллер - 4,5 миллиона рублей,

Сергей Вильшанский - 1,4 миллиона рублей,

Алмаз Гисмеев - 1,1 миллиона рублей,

Юрий Гугин - 1,6 миллиона рублей,

Татьяна Елпанова - 1,8 миллиона рублей,

Александр Зайцев - 5,4 миллиона рублей,

Марина Калмыкова - 7,6 миллиона рублей,

Игорь Калошин - 693 тысяч рублей,

Александр Капиносов - 3,4 миллиона рублей,

Антонина Климова - 1,6 миллиона рублей,

Сергей Коробков - 3,1 миллиона рублей,

Ирина Мазилкина - 1,3 миллиона рублей,

Любовь Малыгина - 1,4 миллиона рублей,

Ирина Малюк - 2,7 миллиона рублей,

Антон Набатов - 725 тысяч рублей,

Олег Ноздрачев - 2,5 миллиона рублей,

Павел Соколов - 2,9 миллиона рублей,

Евгений Суханов - 1,6 миллиона рублей,

Антонина Таран - 68,5 миллиона рублей,

Наталия Телибаева - 2,2 миллиона рублей,

Ирина Усков - 1,8 миллиона рублей,

Виктор Хабаров - 2 миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доходы в правительстве Мурманской области: кто самый бедный и самый богатый

Евгений Никора зарабатывает 666 тысяч рублей в месяц, а Андрей Иванов - "всего" 245 тысяч (подробности)

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис отчитался о своих доходах

Глава региона рассказал о доме в Испании и Porsche (подробности)

Доходы депутатов Мурманской областной Думы: кто самый бедный и богатый

Спикер регионального парламента уступил в зарплате коллегам (подробности)

Доходы депутатов Госдумы: Алексей Веллер заработал меньше жены, а супруга Алексея Лященко - пару копеек

Декларации за 2018 год представили и сенаторы от Мурманской области (подробности)