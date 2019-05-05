Власти Мурманской области едут в аэропорт "Мурманск" из-за ЧП с SSJ-100 рейса Москва-Мурманск

В аэропорту "Мурманск" сейчас неспокойно: здесь разворачивается оперативный штаб из-за ЧП с бортом "Москва-Мурманск", который загорелся в аэропорту "Шереметьево".

Напомним, как рассказали "КП" пассажиры злополучного рейса, в борт, уже поднявшийся в воздух, попала молния. Из-за этого он пошел обратно на землю и загорелся во время жесткой посадки.

В аэропорту "Мурманск" уже собираются встречающие. Некоторые из них не могут дозвониться до родных. Рейс из Москвы в Мурманск и обратно компании "Аэрофлот" отменен. Решается вопрос о том, как пассажиров повезут в столицу Заполярья. Жительница Мурманска, которая должна была лететь на этом самолете в Москву в бизнес-классе, сообщила, что ее пересадили на рейс СУ 1323 "Аэрофлота" вылетом в 2.50. Открыта "горячая линия" по ЧП: (88152) 39-99-99.

В ближайшее время в воздушную гавань прибудет врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

- Развернут оперативный штаб МЧС, мы с ним на постоянной связи. Сейчас выясняется состояние пострадавших. Бригады психологов выехали в Мурманский аэропорт и готовы оказать поддержку родственникам и близким тех, кто летел этим бортом, - сообщил Андрей Чибис.

На данный момент списков пассажиров еще нет.

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