Специалисты Северного флота разгадали загадку затонувшего в Баренцевом море советского корабля

Летом из озер Мурманской области поднимают самолеты, рухнувшие в годы Великой Отечественной войны. А вот поиски в водах Баренцева моря идут круглый год. Многие корабли уже найдены и стали достопримечательностями для дайверов, с других поднимают трофеи. А некоторые были обнаружены лишь недавно.

За два месяца до Победы

Так, на дне Баренцева моря, недалеко от острова Кильдин, специалистами Северного флота был обнаружен советский противолодочный корабль БО-224. Он погиб, немного не дождавшись Победы, 2 марта 1945 года. В тот день его торпедой подбила немецкая подлодка U-995 на Кильдинском плесе в 3 милях к северу от мыса Летинский .

Сначала точно не было известно, какой корабль, затонувший в годы Великой Отечественной войны, был обнаружен — а нашли его еще в 2016 году. Но после был установлен бортовой номер, и все благодаря носовому орудию, которое водолазы Северного флота во время кропотливой операции подняли на поверхность.

- Удалось идентифицировать корабль как советский большой морской охотник БО-224 типа SC, — цитирует адмирала Николая Евменова пресс-служба Северного флота.

Дань памяти

В эти предпраздничные дни специалисты Северного флота ищут родных погибших моряков — вместе с кораблем утонули 33 человека. Родственников хотят пригласить на открытие мемориальной доски. Ее установят на месте гибели морского охотника, как это принято на флоте.

Напомним, вблизи острова Кильдин найдено уже несколько затонувших кораблей. Пожалуй, самый знаменитый — американский сухогруз «Томас Дональдсон». Он также затонул за пару месяцев до Победы. Уже почти восемь лет военные работают над поднятием на поверхность его груза. В том числе уже были подняты танки «Шерман», которые были восстановлены и переданы в музеи Минобороны и в войска для участия в парадах Победы. Сухогруз в войну вез в Советский Союз технику, автомобили, оружие, двигатели к быстроходным катерам, а также одежду и многое другое.

СПРАВКА «КП»

БО-224 — советский большой морской охотник типа SC изначально был американским катером. Построили его в 1943—1944 годах на судоверфи Harris & Parsons в Гринвиче. 05 июля 1944 года он был принят советским экипажем от союзников в счет поставок по ленд-лизу и зачислен в списки кораблей ВМФ СССР.

25 августа того же года прибыл в Полярный и вошел в состав Северного флота. Стоял на защите Баренцева, Карского и Белого морей, участвовал в Петсамо-Киркенесской операции. С января 1945 года использовался в учебных целях, перед гибелью обеспечивал подготовку подводной лодки М-200 («Месть»).