Мурманский дизайнер повезет свою коллекцию на Неделю моды в Милане

На моду Италии равняются, а вот про своих дизайнеров модницы часто забывают. Иметь платье в Милане или Риме — мерило успеха, а вот одеваться в родном городе? Изменить вкус северян и доказать, что за красотой далеко ходить не надо, может мурманский дизайнер Кирилл Кончаковский. В сентябре он поедет в Италию, где примет участие в Неделе моды в Милане, чтобы показать себя и свою коллекцию на Международном конкурсе молодых дизайнеров European Fashion Union.

В сентябре Кирилла ждет поездка в Италию на Неделю мод.

От интерьера до одежды

Строго говоря, Кирилл от мира моды до недавнего времени был несколько далек. По образованию он педагог профессионального обучения в области дизайна интерьера. Работать пошел во Дворец культуры им. С.М.Кирова как заведующий отделом постановочной и художественно-оформительской работы. Впрочем, вкус на красоту убранства помещений сказался и на любви к красивой одежде.

В этом году второй год подряд на базе Мурманского арктического государственного университет состоялся проект «История о северной идентичности».

- Как в прошлом году, так и в этом я выступал в роли оформителя конкурса, и достаточно много времени проводил на репетициях - было это интересно. После участия в качестве организатора мне захотелось попробовать поучаствовать в этом проекте как дизайнер. Это моя первая коллекция и первое участие в подобных конкурсах. Давно об этом мечтал, но боялся не справлюсь, - рассказывает Кирилл Кончаковский.

Он в числе шести финалистов выиграл грант в 50 тысяч рублей от МАГУ на реализацию коллекции к модному перфомансу проекта.

- Заключался договор, по которому дизайнер получал деньги и был обязан отшить коллекцию и представить ее на перфомансе в апреле. Права на каждую коллекцию, созданную с помощью гранта МАГУ, делятся пополам между дизайнером и университетом, - рассказывает Кирилл.

Он признается — эскизы для коллекции «Северная история» придумал за ночь, хотя до этого долгие часы провел в попытках найти идею.

- Не мог придумать основную идею, но понимал, какие материалы хочу использовать и на что хочу сделать акцент. Вдохновила меня северная природа, мурманская бесконечная зима. И контрастность времен года за полярным кругом, контрастность и грубость форм и фактур северной природы, это можно проследить в гиперболизации некоторых элементов одежды.

Хотелось сделать что-то теплое и немножко театральное. Не для повседневной носки, а скорее для фотосессий и для видеосъемки, - рассказывает дизайнер.

Весенний дедлайн

Но одно дело придумать, а другое — воплотить в жизнь. Кириллу потребовалось почти четыре месяца, чтобы перенести свои идеи с бумаги на ткани. Осложнило ситуацию то, что Кирилл получил травму колена, из-за чего пришлось месяц провести дома. За это время он смог сделать только каркас для одной из юбок. Как часто бывает в творческом процессе, основную работу — примерно 80% - пришлось делать прямо перед показом в апреле. Делались аксессуары, ложился шов за швом. Еще Кирилл столкнулся с трудностью: казалось бы, в Мурманске много магазинов с тканями. Но вот таких, какие были нужны для его коллекции, дизайнер не смог найти. Поэтому оригинальная идея несколько отличается от воплощенной.

В проекте «История о северной идентичности» Кирилл Кончаковский занял первое место. Почти одновременно с этим конкурсом прошло «НаМОДнение», в котором коллекция заняла третье место. Благодаря победе в проекте МАГУ, его коллекция попала на конкурс в Санкт-Петербурге «Адмиралтейская игла» (его организатор Любовь Джикия была в жюри «Истории о северной идентичности»). По его итогам коллекция из Мурманска заняла второе место и выиграла в номинации «Мехобум». И Кирилл получил возможность поехать в Милан.

- Ничего принципиального в коллекции менять не буду, кроме введения новых аксессуаров и доработки старых. Также займусь изготовлением обуви, чтобы в Италии не ударить в грязь лицом. Хотя это довольно-таки сложно. Но хочу попробовать начат! Если пойму что не успеваю, то буду перешивать покупную обувь, - поясняет Кирилл.

А еще он уже придумал концепцию следующей коллекции. До осени должны быть закончены эскизы, а затем уже начнется пошив.