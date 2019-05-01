Майские праздники в Мурманске-2019: праздничный график работ мед- и госучреждений, экстренных служб

Длинные майские праздники — хороший повод выспаться, сделать дела, которые откладывались на потом. «КП» желает своим читателям не болеть в эти дни и чтобы все ЧП обошли ваш дом стороной. Но на всякий случай стоит запомнить работу экстренных служб на ближайшие выходные.

Будьте здоровы

Больницы города и травмпункт в майские праздники будут работать без изменений в графике. А вот поликлиники — по новому расписанию.

1, 3, 5, 9, 12 мая - выходные и праздничные дни;

2, 4, 10 и 11 мая - работа медицинских учреждений по режиму субботнего дня (с 9.00 до 15.00, вызов врача с 9.00 до 12.00)

Стоматологическое отделение взрослой поликлиники №2 будет работать 2 и 10 мая с 9.00 до 15.00, хирургическое — 4 и 10 мая с 9.00 до 15.00.

В поликлинике №1 2, 4 и 11 мая прием врача-хирурга будет проходить с 9.00 до 15.00, работа рентгенологических кабинетов с 9.00 до 14.00 в отделениях по адресам ул.Лобова, 65, ул. Карла Маркса, 52, ул.Шмидта, 41/9.

За лекарствами

Работа "Первой аптеки"

Фото: аптека-первая.рф

Братьям меньшим

Мурманская городская ветеринарная лечебница

1, 5, 9, 12 мая — выходные дни

2, 3, 4, 10 и 11 мая — с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

6, 7, 13 мая - с 9.00 до 20.00

8 мая - с 9.00 до 19.00

Ветеринарный кабинет, ул. Шабалина, 45

1-5, 9-12 мая — выходные дни

6, 7 мая - с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

8 мая — с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Ветеринарный кабинет, ул. Осипенко, 8

1, 6, 9, 12, 13 мая - выходные дни

2, 3, 4 мая - с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

7, 8, 10, 11 мая — с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Хочу за границу

Мурманское отделение Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге не будет работать 1 мая. Визовый центр Финляндии будет закрыть с 1 по 3 мая.

Генеральное Консульство Норвегии в Мурманске будет закрыто с 1 по 5 мая.

За письмами и пенсией

«Почта России» будет работать не все праздники

1 и 9 мая - выходные дни

2 и 10 мая — работа по графику субботы,

3 мая – работа по графику воскресенья.

4, 5, 11 и 12 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику.

Водителям

Не стоит забывать о перекрытиях дорог на праздники

1 мая

Освобождаются от транспорта (запрещена стоянка!):

- с 00.00 до 12.00 ул. Дзержинского, от пр. Ленина до ул. Коммуны;

- с 9.00 до 13.00 ул. Книповича, от пр.Ленина до ул.Шмидта,;

- с 9.00 до 13.00 пр. Ленина, от ул. Книповича до ул. К.Маркса;

- с 00.00 до 13.00 ул. Профсоюзов, от пр. Ленина до ул. Коминтерна;

- с 00.00 до 14.00 ул. Ленинградская, от ул. Воровского до ул.Профсоюзов.

Перекрывается движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца и общественного, двигающегося по установленным маршрутам:

- с 9.30 до 10.30 и с 11.00 до 11.30 по ул. Дзержинского, от пр. Ленина до ул. Коммуны;

- с 10.00 до 13.00 по пр. Ленина, от ул. Книповича до ул. К.Маркса;

- с 8.00 до 10.30 по ул. Профсоюзов, от ул. Коминтерна до пр. Ленина;

- с 00.00 до 10.30 по ул. Ленинградской, от ул. Воровского до ул.Профсоюзов.

Перекрывается движение для всех видов транспорта:

- с 10.30 до 11.00 и с 11.30 до 12.00 по ул. Дзержинского, от пр. Ленина до ул. Коммуны,

- с 10.30 до 13.00 по ул. Профсоюзов, от ул.Коминтерна до пр.Ленина;

- с 10.30 до 14.00 по ул. Ленинградской, от ул. Воровского до ул.Профсоюзов

Приостанавливается движение для всех видов транспорта на время прохождения колонн участников шествия:

- с 10.30 до 13.00 по пр. Ленина, от ул. Книповича до ул. К.Маркса.

9 мая

В связи с проведением 9 мая праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будут освобождены от транспорта:

- с 00.00 8 мая до 20.00 9 мая площадь перед зданием «Меридиана»;

- с 00.00 до 19.00 9 мая улица Пушкинская, от дома № 3а по улице Пушкинской до улицы Воровского;

- с 00.00 до 11.00 9 мая улица Воровского, от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской;

- с 00.00 до 21.00 9 мая улица Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна;

- с 00.00 8 мая до 20.00 9 мая улица Ленинградская, от улицы Профсоюзов до дома № 5 по улице Коминтерна;

- с 6.00 до 14.00 9 мая улица Профсоюзов, от улицы Софьи Перовской до улицы Коминтерна;

- с 6.00 до 14.00 9 мая проспект Ленина (от улицы Академика Книповича до улицы Карла Либкхнета), улица Карла Либкнехта, улица Челюскинцев, проспект Героев-североморцев по маршруту праздничного шествия к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья»;

- с 21.00 8 мая до 15.00 9 мая улица Александрова;

- с 6.00 до 14.00 9 мая разворотные кольца общественного транспорта в районе АЗС № 7 ОАО «НК Роснефть-Мурманскнефтепродукт» (Коминтерна, 1), дома № 2/47 по улице Гаджиева;

- с 6.00 до 14.00 9 мая улица Профсоюзов от улицы Софьи Перовской до улицы Коминтерна;

- с 6.00 до 14.00 улица Книповича.

Будет перекрыто движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, и общественного, двигающегося по установленным маршрутам:

- с 6.00 до 12.00 9 мая по улице Пушкинской, от дома № 3а по улице Пушкинской до улицы Воровского;

- с 6.00 до 11.00 9 мая по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской;

- с 6.00 до 21.00 9 мая по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна;

- с 00.00 8 мая до 20.00 9 мая по улице Ленинградской, от улицы Профсоюзов до дома №5 по улице Коминтерна;

- с 6.00 до 14.00 по улице Профсоюзов;

- с 8.00 до 9.00 9 мая по проспекту Ленина, от улицы Комсомольской до улицы Карла Маркса.

Перекрыто движение всех видов транспорта:

- с 9.00 до 14.00 9 мая по проспекту Ленина, от улицы Академика Книповича до улицы Карла Маркса;

- с 9.00 до 14.00 9 мая по улице Профсоюзов;

- с 9.00 до 21.00 9 мая по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна;

- с 9.00 до 11.00 9 мая по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской;

- с 9.00 до 20.00 9 мая по улице Ленинградской, от улицы Профсоюзов до дома №5 по улице Коминтерна

- с 11.00 9 мая до окончания шествия по проспекту Ленина (от улицы Карла Маркса до улицы Карла Либкнехта), улице Карла Либкнехта, улице Челюскинцев, проспекту Героев-североморцев;

- с 11.00 до 12.00 9 мая по улице Александрова;

- с 12.00 до 15.00 9 мая по улице Александрова, от проезда Халатина до улицы Аскольдовцев.

Также будет приостановлено движение всех видов транспорта:

- на время проведения 59-й традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова, и XXIV-го традиционного легкоатлетического Пробега Мира по маршруту: проспект Ленина (от памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову) – улица Карла Маркса – улица Капитана Буркова – улица Книповича – проспект Ленина (до памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову), с 12 до 13 часов 9 мая. По мере освобождения проезжей части дороги движение транспорта будет открыто;

- на время проведения праздничного военного парада при движении сводной механизированной колонны по маршруту: улица Героев Рыбачьего – проспект Кольский – проспект Ленина – улица Карла Либкхнета – Нижне-Ростинское шоссе – улица Нахимова – улица Адмирала флота Лобова – проспект Героев-североморцев – автоподъезд к городу Североморску. По мере освобождения проезжей части дороги открывать движение транспорта.