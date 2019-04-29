2019-04-29T23:50:05+03:00
Архангельск

Эстонцев поразили краски Верколы

Иностранцы увидели, как живет монастырь Архангельской области
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25 декабря 1991 года Священный Синод принял решение об открытии Артемиево-Веркольского мужского монастыря.25 декабря 1991 года Священный Синод принял решение об открытии Артемиево-Веркольского мужского монастыря.
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Семья Митт из эстонского города Тарту провела два дня в Артемиево-Веркольском монастыре на Пинежье. Специалист по тепловым насосам и глава семейства Таави Митт ранее уже бывал в обители. Сейчас родные захотели посетить Русский Север вместе с ним. Восьмиклассник Кристиан был однажды в Санкт-Петербурге, а дочка Ингрид, студентка университета, посетила нашу страну впервые.

- Они отправились в путешествие на машине, - рассказала пресс-секретарь Пинежского благочиния Людмила Соснина. - Из Тарту доехали до Санкт-Петербурга, а затем Таави проложил с помощью навигатора самую короткую дорогу до Архангельска. Несколько лет назад он таким образом проехал зимой, но сейчас-то весна…Ох, и намаялись они, колесо проткнули, но все равно остались довольны тем, как русские люди им помогали.

До Карпогор эстонцы ехали в обычном плацкартном вагоне.

- Гостям очень понравилось, что можно полежать на полке, а чай дают в подстаканниках. Супруга Таави Сиэ отметила, что в Эстонии вагоны только с сидячими местами, да и максимальное время в пути составляет не больше полутора часов, ведь страна у них маленькая, - продолжила пресс-секретарь.

Дальше иностранцев ждал пеший переход через Пинегу и поездка на каракате. На следующий день гости прошли с экскурсией по монастырю. Они узнали о праведном отроке Артемии, познакомились с историей Веркольской обители, увидели, как живет монастырь в наши дни. Родители переводили детям на эстонский.

- В Эстонии после распада Советского Союза решили русский язык не изучать, а больше внимания уделять английскому. Продолжалось так несколько десятилетий, поэтому наша 20-летняя дочь не понимает по-русски. Но сейчас ситуация изменилась, и в школах снова ввели уроки русского. У Кристиана этот предмет идет с шестого класса, вашу речь он понимает, но сам говорит пока плохо, - пояснил Таави Митт.

Во время прогулки по деревне Верколе иностранцев поразили северные дома.

- У нас все постройки белые или серые, а здесь такие яркие, насыщенные краски,- сказала студентка Ингрид, которая много фотографировала. - Я обязательно покажу эти снимки друзьям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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