Андрей Чибис анонсировал новые увольнения главврачей больниц Мурманской области

Спустя месяц после своего назначения на пост врио губернатора Мурманской области, Андрей Чибис провел первое заседание регионального правительства. Еще на прошлом оперативном совещании он призвал членов правительства обойтись без традиционного фарса с отчетами каждого ведомства.

- Мы больше не будем проводить бессодержательных и пустых заседаний. Нет задачи слушать отчеты друг друга, есть задача – двигаться вперед! Необходимо определять точки и решения, которые нужны по ключевым направлениям развития. Первая история эта медицина, - расставил все точки над i Андрей Владимирович.

В итоге заседание состояло из одного вопроса, касающегося уже нашумевшего антикризисного плана для здравоохранения региона, разработанного главными врачами еще 20 апреля. Кстати, заседание правительства, на котором и презентовались реанимационные мероприятия для региональной медицины, должно было состояться неделю назад. По словам Андрея Чибиса, эта время понадобилось, чтобы план прошел внешнюю экспертизу.

6 ФАПов и 4 дневных стационара

- В антикризисный план вошло 117 мероприятий по семи ключевым задачам, - обозначил фронт предстоящих реанимационных действий министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. – Самая сложная в решение задача касается первичного приема пациентов. Ограничение диагностических исследований, сложность записи к врачу, длительность ожидания приема нужного специалиста, потеря времени в поликлиниках из-за непродуманной логистики и отсутствие условий для оказания медицинской помощи, например, в сельской местности ведут к тому, что объемы переходят из амбулаторной в дорогостоящую стационарную помощь и повторным госпитализации пациентов.

Чтобы решить эту проблему в ведомстве намерены открыть 25 дополнительных направлений узких специалистов в 17 медицинских учреждениях. В Мончегорске и Кандалакше до конца года заработают первичные онкологические отделения, которые в 2020-м преобразуются в онкоцентры. Кроме того, в Мурманской поликлинике №2, Апатитах, Кировске и других учреждениях заработают смотровые кабинеты мужского и женского здоровья, а в амбулаториях Междуречья, Пушного, Молочного и Туломы откроются дневные стационары. Но и это еще не все. Для отдаленных населенных пунктов создадут шесть фельдшерско-акушерских пунктов. Речь идет о Чапоме, Чаваньге, Щукозере, Магнититах, Мишуково, Килпъявре и Колдозеро, где либо завершат уже идущие ремонты, либо начнут модульное строительство. Также будут развивать «Поезд здоровья», используя в частности опыт Новгородской области.

Недовольство пациентов вызвано не правильной логистикой в поликлиниках.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- В этом году в регионе заработают два колл-центра, благодаря которым будет осуществляться смс-информирование и предварительный обзвон пациентов, - отмечает Дмитрий Вячеславович.

Доктор едет-едет

Но это то, что касается первичной помощи, а что делать когда нужна экстренная, а фельдшера все нет. Тут главные врачи тоже подстелют соломку.

- Здесь проблема в длительном приезде бригад скорой помощи и ограниченной доступности санавиации по эвакуации. Чтобы решать эти задачи, решено привлечь дополнительные кадры в бригады неотложек за счет целевых договоров с Кольским медколледжем, укомплектовать врачами и фельдшерами кабинетов неотложной помощи и приобрести десять автомобилей для областной станции скорой медицинской помощи в связи с расширение филиалов. Сейчас речь идет о Мурманске, Североморске и Печенге. В 2019 году присоединятся Оленегорск, Ловозеро и Кола, - подчеркивает Дмитрий Панычев.

Кроме того, в области намерены создать единую диспетчерскую службу для правильной логистики. Что касается санавиации, то Заполярье участвует в нацпроекте по ее совершенствованию. В частности будет привлечено 90 миллионов федеральных рублей, за счет которых будет совершено около 160 дополнительных вылетов. К слову, динамику на этом направлении северяне уже заметили. Еще в апреле вертолеты санавиации были замечены на трассе между Кировском и Апатитами и в Оленегорске.

Для облегчения боли

Не отрицают в региональном минздраве, что пациентам приходится долго ждать специализированной и высокотехнологичной помощи. И здесь снова виновата нарушенная логистика. Эту проблемы будут решать на примере приемных покоев больницы «Севрыба» и онкодиспансера. Здесь будет налажена сортировка, введена новая организация рабочих мест, проведены ремонты и выработана правильная логистика.

- На базе областной больницы будет организован дистанционный консультативный центр для отслеживания реанимационных больных, пациентов с острым коронарным синдромом и травматическим шоком. А также увеличим объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Речь идет о дополнительной 431 операции, в то числе 35 процедур протонной терапии и кибер- и гама-нож. Это абсолютно новые направления для нашего региона, - говорит Дмитрий Вячеславович.

Как заметил Андрей Чибис, это особенно важно – ведь речь идет о спасании жизней.

Тем не менее, разрабатывая план, главврачи не забыли и о неизлечимо больных пациентах. Так в четырех учреждениях будут открыты дополнительные структурные подразделения, два кабинета паллиативной помощи в Оленегорске и Мончегорске и увеличат количество коек в детской областной больнице.

- В этом году мы опробуем патронажную выездную службу для таких больных, которая будет заниматься оказанием всех видов обезболивания на дому, обучением родственников и установкой катетеров, - сообщил министра здравоохранения.

Полетят головы

Все это, конечно, радует, но как решить стержневую проблему – дефицит кадров? Без людей трудно осуществить даже самые оптимистичные планы. В минздраве Мурманской области намерены заключить сто целевых договоров в медицинских вузах и 50 договоров о целевом обучение по специальностям в ординатуре. Кроме того, в 2019 году в ведомстве намерены укомплектовать 75 вакантных должностей, заманивая врачей на Север программами «Арктический доктор», «Земский доктор» и региональными квотами.

- Также мы разработаем предложения по защите врачей. Недовольство пациентов часто выливается на рядовых специалистов. Причина – отсутствие каналов обратной связи, что и формирует негативный имидж здравоохранения Мурманской области. Теперь жалобы будут контролироваться, а для главных врачей будет установлена персональная ответственность за соблюдения сроков их рассмотрения, - заявил Дмитрий Панычев.

Кстати, с руководителями медицинских учреждений, как и обещали, заключат дополнительные соглашения и трудовые договоры, благодаря которым главврачи будут кровно заинтересованы в показателях эффективности. Кроме того, больницам, накопившие долги перед ресурсниками, придется подписать еще один документ, который дисциплинирует их. Как показал опыт Североморской ЦРБ, эта мера крайне действенна.

Для Мурманска, Североморска и Печенги закупят 10 новых машин скорой помощи.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Напомню, что Кандалакшская ЦРБ уже лишилась главного врача. Новую кандидатуру на этот пост пока подыскивают. Однако вполне возможно, что это не последнее кадровое решение. Сейчас в одной из больниц также проводится проверка, о результатах которой мне доложат в конце недели, - отметил Андрей Владимирович.

И судя по тому, что главными должниками перед ресурсниками и кредиторами являются «Севрыба», Кольская и Печенгская ЦРБ, не исключено, что именно в одном из этих учреждений скоро полетят головы.

Всех проблем не решит

Всего на приведение в чувства медицины Заполярья помимо уже запланированных 11,6 миллиардов рублей понадобится еще 180 миллионов. Этих средств должно быть достаточно, чтобы взбодрить здравоохранение. Правительство Мурманской области антикризисный план, столь скрупулезно разработанный профильным ведомством и главврачами, приняло с поправкой, что по некоторым пунктам, в частности касающимся обеспечения врачей служебным жильем, ответственность должна лежать не только на министерстве, но и на муниципалитетах, которые не менее заинтересованы в приезде к ним докторов.

- Этот план не решит всех проблем. Но определенный толчок, ощутимый для людей, даст. Они должны его почувствовать уже осенью. Параллельно будет разрабатываться стратегия развития здравоохранения на ближайшие пять лет, - отметил Андрей Чибис.

Кстати, в мае заседание правительства Мурманской области будет выездным. Пока Андрей Владимирович планирует провести его в Кировске – в особой экономической зоне Кольского полуострова. По словам врио главы региона, без роста экономики и повышения доходов сложно ожидать развития социальной сферы. Поэтому в мае во главу угла поставят экономику. В этом направлении команда Чибиса уже готовит конкретные предложения.