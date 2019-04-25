В аэропорту «Мурманск» начали сносить частную стоянку

Целеустремленности индивидуального предпринимателя Геннадия Машкова, стоянка которого оказалась вне закона с появлением у аэропорта «Мурманск» новых владельцев, можно только позавидовать. Напомним, противостояние собственников главной воздушной гавани Заполярья и бизнесмена началось несколько лет назад. За это время Геннадий Машков проиграл все возможные суды и ходил на поклон разве, что не к губернатору региона, но в этой войну, кажется, все-таки ему не победить - уж больно силы не равны.

- По решению арбитражного суда Мурманской области, 25 апреля начинается отключение инженерных коммуникаций незаконной парковки, ограждение сносимого объекта и снос возведенных конструкций. Во избежание нежелательных рисков, связанных со стоянкой автомобилей на территории крытой парковки, настоятельно рекомендуем гостям и жителям Заполярья отказаться от ее услуг и оставлять автомобили на специально предусмотренных для этого площадках, - информируют в аэропорту «Мурманск».

Но даже сейчас у Геннадия Машкова еще теплится надежда, что бизнес, который работал столько лет, еще можно спасти. Пока на крытой стоянке новых клиентов не принимают, а работают только на выпуск припаркованных там «железных коней».

- Я вчера был на приме у вице-губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой, и она обещала экстренно вмешаться и то, что все решится благополучно. Раз другого выхода нет, то я готов делиться с аэропортом частью прибыли, либо рассмотреть предложения о приобретении моей стоянки, - говорит Геннадий Машков.

Правда, если в правительстве не помогут, то предприниматель готов выйти на протестную акцию при поддержке казаков и десантников. Два баннера для нее уже заготовлены.