2019-04-24T16:04:22+03:00
Карелия

16 мая стартует декада подписки на газету Комсомольская Правда

Успей подписаться в отделениях Почты Росии
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Актуальные новости, полезная информация, увлекательные истории и развлечение – все это любимая газета нашей страны "Комсомольская правда". Наше издание готово предоставить все это своим читателям с доставкой на дом. Всем тем, кому важно следить за жизнью в стране и мире!

"Комсомольскую правду" любят все от мала до велика. Это касается не только возраста, но и статуса. Читают "комсомолку" и в вузах, и на лавочках, и даже в главенствующих кабинетах.

И сейчас, в преддверии майских праздников наступает время, когда подписаться на "Комсомолку" становится особенно приятно и выгодно. Внимание, 16 мая стартует декада льготной подписки на газету "Комсомольская правда"!

Успей подписаться на нашу газету по льготной цене во всех отделениях Почты России города Петрозаводска и Республики Карелия до 26 мая 2019 года!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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